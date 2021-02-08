Россия претендует на Кубок ATP после доминирующей недели

Россияне Даниэль Медведев и Андрей Рублев завершили доминирующую неделю, выиграв два сета подряд над Италией и выиграв Кубок ATP в Мельбурне в воскресенье.

Медведев завоевал титул, победив Маттео Перреттини со счетом 6: 4, 6: 2 после того, как Рублев установил Фабио Фониньи 6: 1 6: 2 в другом одиночном матче.

Российский дуэт выиграл все восемь своих одиночных матчей, проиграв между собой только два сета.

Медведев, занявший 4-е место, выиграл 14 матчей подряд, включая титулы Rolex Paris Masters и финал Nitto ATP.

Великая океанская дорога открыта

Итальянец Янник Шенер, сеяный четвертым, обыграл соотечественника Стефано Травалиа 7-6 (4) 6-4 и завоевал свой второй титул на Great Ocean Road Open в Мельбурне.

Сенер, 19 лет, является самым молодым двукратным победителем с тех пор, как Новак Джокович выиграл свой второй титул в 2006 году. Он также является самым молодым игроком, выигравшим последовательные турниры после Рафаэля Надаля в 2005 году.

Синнер, 36-й номер в мире, недавно выиграл Sofia Open в ноябре и имеет серию побед из 10 игр.

Мюррей Открытая река

Восьмой посев Великобритании Дэниел Эванс обеспечил свой первый титул ATP, победив со счетом 6-2 6-3 канадца Феликса Огер-Элиассема, занявшего третье место, в финале турнира Murray River Open в Мельбурне.

Эванс реализовал пять из восьми шансов на прорыв в круизе к победе за 1 час 17 минут.

Аугер-Алиассиме теперь без единого сета в финале раунда.

– СМИ на уровне поля