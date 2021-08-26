Россия прививает альтернативы западным финансовым компаниям

Т Это гордость русских националистов были тяжело ранены при распаде Советского Союза. Россия без коммунизма не только больше походила на своего оппонента на Западе, но и стала обязанной западной финансовой инженерии, принявшей капитализм. Visa и Mastercard создали удобную двойную монополию на банковские карты. А также Быстрый бельгийская межбанковская сеть обмена сообщениями была задействована как для внутреннего, так и для трансграничного бизнеса.

Однако только после аннексии Крыма в 2014 году эти оскорбления были расценены как серьезная слабость. Америка и Европа ввели санкции, направленные на нанесение вреда непослушным российским банкам и родственникам президента Владимира Путина. Visa и Mastercard временно запретили карты, выпущенные в Крыму или в банках, внесенных в черный список. Члены Сената США и Европарламента призвали к изоляции России Быстрый (Хотя все равно подключено). Последовавший за этим экономический кризис «стимулировал инновации и размышления о том, что, если», – говорит Том Китинг из Королевского института объединенных служб. Центральный банк теперь публикует регулярные отчеты о своей стратегии «Платежного доминиона».

Центр этого плана – самодельный конкурент Visa и Mastercard. ЦБ установил платежную систему ( НСПК ) с ее собственной картой, называемой Мир («мир», или «мир», по-русски). Законодатели приняли закон, обязывающий Visa и Mastercard, по сути, обрабатывать свои платежи в клиринговой палате, принадлежащей российской платежной системе. в 2019 году НСПК Он получил 11,9 миллиарда рублей (160 миллионов долларов), или три четверти своей выручки, от взимания комиссии за оформление банковских карт иностранных брендов. Эти возвраты позволили ей снизить комиссию «Мира» до 0,8%, что значительно ниже типичной комиссии за обмен кредитной карты в размере 1,2–2% в России.

Пенсионеры и госслужащие обязаны получить въезд на карту «Мир». Компании должны принимать от него платежи. Через семь лет после запуска на «Мир» приходится 30% выпущенных в России карт (и 24% от общей суммы транзакций). В прошлом месяце в обращении было около 100 миллионов карт. 20 июля «Мир» объявил о подключении к Apple Pay, что является большим событием, учитывая, что мобильные телефоны составляют 60% бесконтактных платежей в России.

Мир хочет большего. Он засыпает русских обещаниями особого удовольствия, если они поменяются картами. Петербургское метро стоит почти вдвое дешевле, когда путешественник нажимает на карточку «Мир» на входе. По схеме «кэшбэк» предоставляется скидка 20% на любой отдых в России, забронированный в «Мир». 17 августа Wildberries, российский ответ Amazon, начал взимать с пользователей Visa и Mastercard дополнительные 2%.

Но за пределами России Мир не выполняет своих мирских амбиций. Большинство банков за рубежом его не принимают (исключение – Турция, самое популярное туристическое место для россиян). Попытки совместно создать версию карты с брендом Mastercard Maestro, который, по вашему мнению, будет более широко распространен, не помогли решить проблему. Подобные препятствия существуют для создания другого центрального банка, СПФС , аналог Быстрый . Он управляет только пятой частью внутреннего трафика. Быстрый ручки. Были связаны только 12 иностранных банков, в том числе в Беларуси и Казахстане (по сравнению с 11 000 во всем мире). Быстрый ), что делает его бесполезным для зарубежных транзакций. Банки должны нести расходы по усыновлению СПФС , но у них мало стимулов для этого, пока Быстрый Он все еще работает.

Тем не менее, оба имеют свою ценность дома. Это снижает риск хаоса, если Россия потеряет доступ к западному водопроводу. «Мир» также работает над защитой банков и бизнесменов, которым санкции были направлены против них. Возьмем, к примеру, Банк России, «крупный узел в российской патронажной сети», по словам Брайана О’Тула, бывшего архитектора санкций в правительстве США. В 2014 году банк был отрезан от западной финансовой системы, в том числе от Visa и Mastercard. Это больно. Но Мир помогает держать банк в страхе.

Наблюдатели утверждают, что Америка сталкивается с ограничением в черном списке: чрезмерное использование санкций в качестве инструмента внешней политики может подтолкнуть цели к развитию параллельной финансовой системы, подрывая не только санкции, но и саму мощь Запада. Российские платежные инновации, безусловно, указывают на некоторую истину в первой части теории. Однако глобальная мощь западного финансового инжиниринга по-прежнему высока. ■

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