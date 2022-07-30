Россия приглашает Индию принять участие в VII Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

29 июля Российская Федерация официально пригласила Индию принять участие в 7-м Восточном экономическом форуме. [EEF] Обсудить вопросы, касающиеся Дальнего Востока и Арктики. «Индийская делегация приглашена к участию в арктической части 7-го Восточного экономического форума во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года, в рамках которой состоится презентация инвестиционных возможностей в регионах России», — говорится в сообщении МИД России. утверждение. .

Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России по арктическому сотрудничеству Николай Корчунов встретился с госсекретарем Санджаем Вермой [West] Министерство иностранных дел Индии. Стороны провели консультации относительно предстоящего саммита, запланированного на следующий месяц.

Корчунов в Москве обсудил со своим индийским коллегой Вермой вопросы Арктики, а также перспективы увеличения инвестиций в Дальневосточный регион.

В консультациях приняли участие представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Госкорпорации «Росатом», НИИ Арктики и Антарктики, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Российской Об этом говорится в сообщении МИД от 29 июля.

Стороны акцентировали внимание на углублении российско-индийского сотрудничества в высоких широтах в двустороннем и многостороннем форматах, включая Арктический совет. Также было отмечено, что имеется большой потенциал для активизации сотрудничества в сфере экономики, транспорта, науки и культуры, в том числе связи по линии региональных и общественных организаций. В прошлом году премьер-министр Нарендра Моди посетил саммит ВЭФ в режиме видеоконференции. Премьер-министр Индии подчеркнул важность отношений между Индией и Россией и потенциальных областей сотрудничества в соответствии с Особым и выдающимся стратегическим партнерством.

Приверженность Индии как «надежного партнера» России

Президент России Владимир Путин также совершил рабочий визит в Нью-Дели в декабре 2021 года, чтобы принять участие в ежегодном саммите Индии и России, чтобы подчеркнуть свою приверженность давнему и проверенному партнерству между Индией и Москвой. Лидеры двух союзных стран договорились о расширении двустороннего сотрудничества в ключевых сферах: политической и стратегической, экономике, энергетике, военной сфере и безопасности, науке и технике, культуре и гуманитарном сотрудничестве.

Лидер Индии Нарендра Моди и президент Российской Федерации Владимир Путин. кредит: ПТИ

Премьер-министр Нарендра Моди высоко оценил видение России развития Дальнего Востока России и подтвердил приверженность Индии как надежного партнера России в соответствии с Восточной правовой политикой. Две страны установили новое экономическое сотрудничество в области алмазов, кокса, стали, древесины и т. д. ВЭФ создан в 2015 году указом Президента Российской Федерации и ежегодно проводится в российском городе Владивостоке. В нее входят несколько стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона.