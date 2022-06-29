Россия пригрозила принять ответные меры против норвежского запрета на ввоз продуктов с арктических островов

В МИД заявляют, что норвежские ограничения нарушили работу российского консульства на острове Шпицберген и поселка российских угольных шахт.

Россия обвинила Норвегию в наложении ограничений на российские поселения на Шпицбергене, арктическом архипелаге, и пригрозила неуказанными «ответными мерами» до тех пор, пока Осло не решит этот вопрос.

Шпицберген, расположенный между северным побережьем Норвегии и Северным полюсом, является частью Норвегии, но Россия имеет право эксплуатировать природные ресурсы архипелага в соответствии с соглашением, подписанным в 1920 году, и некоторые поселения на архипелаге в основном населены русскими.

Норвегия, не входящая в ЕС, вводит санкции ЕС против России, заявив, что санкции не повлияют на доставку на Шпицберген. Но большая часть грузов для российских поселений острова сначала проходит через контрольно-пропускной пункт на материковой части Норвегии, закрытый для разрешенных российских товаров.

После вызова норвежских официальных лиц в Москву МИД России заявил в среду: «Мы требуем от норвежской стороны скорейшего решения вопроса.

«Отмечаем, что дружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным действиям», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что норвежские ограничения нарушили работу генерального посольства России на Шпицбурге, крупнейшем острове архипелага Шпицберген, и поселении там российских угольщиков.

Министерство заявило, что автомобили, перевозившие продукты питания и медикаменты на Шпицберг, застряли на границе.

После оккупации Украины в феврале Россия страдает от санкций, запрещающих движение ее товаров через Европу.

Ранее в этом месяце Литва начала вводить ограничения на товары, отправляемые поездом в регион Балтийского моря из Калининграда, Россия. Россия назвала литовские санкции «осадой» и пообещала неуказанный ответ.

Кибератака

В среду норвежские власти объявили, что государственные и частные веб-сайты в Норвегии были временно отключены российскими хакерами за последние 24 часа.

Совет национальной безопасности Норвегии заявил, что атака распределенного отказа в обслуживании (DDOS), нацеленная на безопасную национальную сеть передачи данных, приведет к приостановке онлайн-сервисов на несколько часов.

По словам лидера МНБ Софи Нистром, за атаками стоит преступная пророссийская группировка. Эти атаки «создают впечатление, что мы являемся частью нынешнего политического климата в Европе», добавил он.

Премьер-министр Норвегии Йонас Кар Сторе заявил, что ему известно, что кибератака «не нанесла существенного ущерба».