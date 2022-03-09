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Россия признает, что на Украине воюют принудительные войска, несмотря на более ранние опровержения Путина

9 марта, 2022
Vsevolod Egorov

В министерстве признали, что задержанные были «найдены» в Украине, но заявили, что они уже выведены и возвращены в Россию.

«К сожалению, выявлен ряд фактов о нахождении задержанных в подразделениях Вооруженных сил России, проводящих специальную военную операцию на территории Украины», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в видеообращении.

Накануне в речи, посвященной Международному женскому дню, Путин заверил матерей и жен российских солдат, что российские войска не будут принимать участие в ее вторжении на Украину, назвав это «специальной военной операцией».

«Я понимаю, как вы заботитесь о своих близких… Я призываю военных не принимать участие в боевых действиях и не принимать участия в боевых действиях», — цитирует Путина Reuters. «И никаких дополнительных звонков от букеров не будет».

Президент России заявил, что в нападении участвовали только «профессиональные военные». Он сказал в тот день 5 марта Что не планируется включать тех, кто вынужден воевать на войне в Украине.

Конашенков заявил в среду, что российские задержанные вернулись в Россию. «Все такие солдаты уже выведены за пределы России», — сказал он.

Но он также сказал, что некоторые силы принудительного характера были захвачены украинскими войсками. «В то же время диверсионная группа Национального батальона напала на одну из частей тылового обеспечения и захватила несколько военнослужащих, в том числе задержанных в принудительном порядке», — сказал Конашенков.

«В настоящее время принимаются комплексные меры по недопущению ввода войск в зоны боевых действий и освобождению военнопленных», — сказал он.

Судя по аудиозаписям звонков на горячую линию исключительно украинского правительства, которыми поделились исключительно с CNN, многие российские солдаты не знают, каковы их планы и зачем их посылают.

Записи подтверждают, что российским солдатам отказывали в контактах со своими семьями.

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