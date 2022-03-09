Россия признает, что на Украине воюют принудительные войска, несмотря на более ранние опровержения Путина

В министерстве признали, что задержанные были «найдены» в Украине, но заявили, что они уже выведены и возвращены в Россию.

«К сожалению, выявлен ряд фактов о нахождении задержанных в подразделениях Вооруженных сил России, проводящих специальную военную операцию на территории Украины», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в видеообращении.

Накануне в речи, посвященной Международному женскому дню, Путин заверил матерей и жен российских солдат, что российские войска не будут принимать участие в ее вторжении на Украину, назвав это «специальной военной операцией».

«Я понимаю, как вы заботитесь о своих близких… Я призываю военных не принимать участие в боевых действиях и не принимать участия в боевых действиях», — цитирует Путина Reuters. «И никаких дополнительных звонков от букеров не будет».