Признание Россией сепаратистских территорий на востоке Украины является нарушением целостности и суверенитета страны, заявил политический лидер ООН.

Розмари Дикарло, ООН. На редком ночном заседании Совета Безопасности в понедельник он сказал, что все участники должны сосредоточиться на немедленном прекращении боевых действий.

«Риск крупного конфликта реален, и его необходимо предотвратить любой ценой», — заявил он на заседании Совета Безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин официально признал две сепаратистские территории на востоке Украины — самопровозглашенную Донецкую народную республику и Луганскую народную республику — вопреки предупреждениям Запада о том, что такие действия незаконны и могут сорвать мирные переговоры.

Путин также приказал разместить российские войска в Донецкой области Донецка и Луганске на востоке Украины, чтобы «сохранить мир».

Напряженность в отношениях между Москвой и Западом за последние недели обострилась: у границы дислоцировано 150 000 военнослужащих после обвинений США в том, что Россия находится на грани оккупации Украины.

Россия отказалась вторгаться в Украину и обвиняет в этом Запад.

Последствия действий России будут «хуже — по всей Украине, по всей Европе и по всему миру», заявила в понедельник на экстренном заседании Совета в составе 15 членов посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Президент Путин разорвал Минские соглашения. Нам ясно, что мы не верим, что он остановит это», — сказал Томас-Гринфилд.

Однако представитель России в ООН обвинил США и их западных союзников в подавлении «вооруженной провокации» на Украине.

«Мы открыты для дипломатии для дипломатического решения, однако допускать новое кровопролитие в Донбассе — это то, чего мы делать не хотим», — заявил в Совбезе Василий Небенся.

Он обвинил Украину в усилении обстрелов Луганского и Донецкого населенных пунктов, а также российских городов и сел вблизи границы.

Он сказал, что Украина накопила 120-тысячный военный контингент, контактирующий с пророссийскими сепаратистами на востоке, и что «диверсионные группы» пытались проникнуть или проникнуть на Донбасс, чтобы уничтожить жизненно важную инфраструктуру.

Официальные представители сепаратистов говорят, что за последние 24 часа в результате украинских обстрелов погибли по меньшей мере четыре мирных жителя и еще больше получили ранения.

Украинские военные сообщают, что в минувшие выходные двое украинских военнослужащих были убиты, а еще один ранен в понедельник. Представитель украинских военных Павел Ковальчук подчеркнул, что украинские силы больше не будут открывать огонь.

Критика против России

Россия подверглась широкой критике со стороны большинства членов Совета за свои действия в понедельник.

Кении ООН Посол Мартин Кимани осудил тенденцию могущественных государств к малейшему нарушению международного права, заявив, что «многие партии сегодня вечером находятся на смертном одре».

Китайская ООН Посол Чжан Цзюнь заявил, что «все вовлеченные стороны должны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать напряженность», добавив, что Пекин приветствует и поощряет все усилия по дипломатическому решению.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил поддержку суверенитету и территории Украины и поручил чиновникам национальной безопасности и экономики подготовиться к экономическому спаду в Южной Корее, если украинский кризис продолжится, а Запад во главе с США введет жесткие санкции против России.

Представитель Украины при ООН Сергей Кислицкая выступает на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в Нью-Йорке 21 февраля. [Timothy A. Clary/AFP]

ООН Украины Посол потребовал от России отказаться от признания независимости сепаратистских территорий, немедленно вывести свои «оккупационные войска» и вернуться к переговорам.

«Международно признанные границы Украины останутся неизменными вне зависимости от любых заявлений или действий Российской Федерации», — заявил Сергей Кислицкая.

«Мы привержены политико-дипломатическому решению и не поддадимся на провокацию», — сказал Кислица.

Это третье заседание Совета безопасности по Украине за несколько недель.

Группа встречалась десятки раз, чтобы обсудить украинский кризис с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Россия имеет право вето вместе с Францией, Великобританией, Китаем и США, поэтому она не может предпринимать никаких действий.