Россия приказала арестовать режиссера Александра Роднянского.

Московский суд постановил арестовать известного режиссера Александра Роднянского и номинированного на премию «Оскар» театрального режиссера Ивана Вайрибаева за «распространение ложной информации» о российских военных.

Предварительные судебные слушания в отношении Роднянского и Вырыпаева состоялись 27 апреля, но были объявлены судом только в среду.

Как сообщает пресс-служба суда, Роднянский и Вырибьев, находящиеся за пределами России, будут арестованы, как только российские власти смогут их задержать или экстрадировать. МВД России дополнительно объявило Вырыпаева в федеральный розыск.

Уроженец Киева, Украина, Роднянский был одной из самых влиятельных фигур в российском кино последних десятилетий. Он покинул Россию после того, как в феврале 2022 года началось вторжение Кремля в Украину, и неоднократно высказывался против войны. В октябре Минюст России объявил Роднянского «иностранным агентом».

Его «Левиафан» и «Нелюбовь» были номинированы на премию «Оскар». Первый также получил премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке в 2015 году.

Вырыпаев, известный драматург, режиссер и актер, много лет живет в Варшаве и высказывается против российского вторжения в Украину.

С тех пор, как президент России Владимир Путин ввел войска в Украину, правительство подавляет инакомыслие, невиданное с советских времен. Широкая пропаганда криминализировала критику войны. Помимо штрафов и тюремных сроков, обвиняемые были уволены, занесены в черный список, заклеймены как «иностранные агенты» или покинули Россию.