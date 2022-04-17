Россия приказала украинским войскам в Мариуполе сдаться к утру воскресенья.

14 апреля местный житель сидит у костра во дворе возле поврежденного дома в Мариуполе, Украина. (Александр Ермошенко/Reuters)

В своем последнем субботнем видеообращении к народу Украины Президент Владимир Желенский коснулся ситуации в осажденном портовом городе Мариуполь и пообещал лучшее будущее после окончания боевых действий.

«Ситуация в Мариуполе настолько серьезная, насколько это возможно. Это бесчеловечно», — сказал Желенский. «Россия намеренно пытается уничтожить всех в Мариуполе».

Пока украинские войска находятся в очагах сопротивления, около 100 тысяч человек остаются в Мариуполе и его ближайших окрестностях, в основном под контролем России.

«Есть только два способа повлиять на это», — сказал Желенский. «Наши партнеры немедленно предоставят Украине необходимое тяжелое вооружение, авиацию и без преувеличения… или договорный маршрут, в котором роль союзников должна быть решающей».

Зелесский сказал, что его правительство каждый день пытается положить конец осаде Мариуполя: «Военные или дипломатические – что-то для спасения людей. Но такое решение найти очень сложно».

«Хотя мы слышали о многих намерениях от тех, кто хочет помочь, и от тех, кто действительно имеет международное влияние, ни одно из них еще не реализовано». Добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести массовую эвакуацию морем 25 марта, но этот план ни к чему не привел. «Каждый день он или глава ВСУ или глава украинской переговорной группы был на связи с охраной Мариуполина. Каждый день», — сказал Желенский.

Восстановление нации: Желенский сказал, что его правительство начало планировать послевоенное будущее.

«Сегодня я провел собрание, посвященное восстановлению наших городов», — сказал он. «Конечно, это огромный объем работы. Но даже меньше, чем защита государства на войне».

«Сейчас исторический момент, момент, когда многие из старых проблем всего контекста нашей жизни могут быть решены раз и навсегда», — добавил он.

Зеленский назвал жилищную ситуацию и «настоящей модернизацией наших городов».

«Миллионы людей знают, как сложно получить жилье, заработать на собственную квартиру, построить дом. [internally displaced.]…те, чьи дома были разрушены войной. Временные дома, пока мы не отстроим их дома».

Одним из приоритетов, по его словам, было «предоставление жилья бывшим военнослужащим для защиты или защиты государства, обеспечение жильем всех тех, кто работал или работает на благо общества и является бездомным. Это невозможно». человек всю свою жизнь посвящает военной службе, а выходит на пенсию без собственной квартиры».

Планируются памятники, один из которых расскажет «историю разрушенного моста в Киевской области, который соединяет Ирбине и Пучу с Киевом. Историю тех, кто бежал по этому мосту и по этой дороге от русских захватчиков в Киев».

Мост был маршрутом для тысяч мирных жителей, спасающихся от российской бомбардировки в марте.