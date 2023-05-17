Россия приказывает арестовать известного продюсера и режиссера, критиковавшего войну на Украине

ФАЙЛ — Режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Руднянский (справа) позируют фотографам после получения награды за лучший фильм в официальном конкурсе за свой фильм «Нелюбовь» на Лондонском кинофестивале в Лондоне, 14 октября 2017 года. Московский суд постановил арест известного кинопродюсера Александра Руднянского и театрального режиссера Ивана Верибиева по обвинению в «распространении ложных сведений» о российской армии. (Фото Вианни Ле Каер/Invision/AP, файл)

ТАЛЛИНН, Эстония (AP) — Московский суд постановил арестовать известного кинопродюсера Александра Руднянского и театрального режиссера Ивана Верибиева по обвинению в «распространении ложной информации» о российских военных.

Предварительные слушания в отношении Роднянского и Вырыпаева состоялись 27 апреля, но о них суд сообщил только в среду.

По сообщению пресс-службы суда, Руднянский и Верибаев, находящиеся за пределами России, будут помещены под стражу, как только российские власти смогут их задержать или экстрадировать. МВД России также объявило Верибиева в федеральный розыск.

Уроженец Киева, Руднянский был одной из самых влиятельных фигур в российском кинематографе последних десятилетий. Он покинул Россию после начала массированного вторжения в Украину в феврале 2022 года и неоднократно высказывался против войны. В октябре 2022 года Минюст России объявил Руднянского «иностранным агентом».

Известный драматург, режиссер и актер Вырыпаев уже несколько лет живет и работает в Варшаве и также выступал против российского вторжения в Украину.

С тех пор как Путин ввел войска в Украину в феврале 2022 года, правительство начало подавление инакомыслия, невиданное с советских времен.

Кремлевские радикальные репрессии сделали критику войны уголовно наказуемым деянием. Помимо штрафов и тюремных сроков, подсудимые были уволены, занесены в черный список и заклеймены как «иностранные агенты» или бежавшие из России.