Можно с уверенностью сказать, что президент России Владимир Путин не является поклонником независимых СМИ. В преддверии выборов в прошлом месяце Путин объявил Практически каждая независимая медиа-организация, действующая внутри страны, является «иностранным агентом» для подавления инакомыслия и критики. Похоже, что целью является уничтожение независимых российских СМИ.

Теперь эта кампания была расширена и теперь включает космическую деятельность в России.

Штат уже запрещает сообщать о космической деятельности, которая содержит секретную информацию, но новый закон распространяет это на множество других космических новостей. По сути, любой в России, кто теперь сообщает о чем-либо, что может быть случайно связано с российской военной или космической деятельностью, будет классифицирован как иностранный агент.

Новостные организации и частные лица должны будут предоставить отказ от ответственности для каждой отдельной статьи, сообщения в социальных сетях, твита или прочтения: «Этот отчет (статья) был создан или распространен иностранными медиа-каналами, которые выполняют функции иностранного агента, и / или российское юридическое лицо, выполняющее обязанности иностранного агента.

В то время как есть техническое сокращение науки или гражданских миссий полностью, гражданские и военные программы России настолько тесно связаны, что их практически невозможно разделить.

новый закон Он может быть найден здесь. Он включает в себя список из 60 пунктов о военной и невоенной деятельности, к которой применяется новый закон и для которой репортеры должны идентифицировать себя как «иностранные агенты». Вот несколько примеров, переведенных на Ars Робом Митчеллом:

Сведения о порядке, сроках и размере финансирования программ реструктуризации организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», состоянии расчетов с российскими организациями, результатах финансово-хозяйственной деятельности за квартал (год).

Информация о финансировании акций Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», Министерством обороны Российской Федерации, организациями (в том числе зарубежными) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области космической деятельности.

Общие сведения о конверсии, производственных мощностях, планах и результатах реструктуризации организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Информация о новых технологиях, материалах и компонентах, придающих новые свойства продукции Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Объявления

Этот закон сразу же грубо повлиял на охват космоса внутри страны. Катя Павлушенко, известный российский космический блогер, Рекламируйте сразу в Твиттере Ему придется приостановить освещение космической деятельности России в связи с новым законом.

«Формулировка приказа настолько упрощена, что при желании любой может быть обвинен в ее нарушении», – сказала она Ars.

По словам Павлушенко, для большинства блоггеров и других людей, пишущих о космосе в России, это лишь относительно небольшая часть их научного или образовательного освещения. «Сегодня я слышала от многих авторов научно-популярных и образовательных блогов, что они будут уделять больше внимания зарубежной космической деятельности», – сказала она. «Повлияет ли это на освещение Роскосмоса? Конечно, повлияет. Эти авторы не отрицательно относились к Роскосмосу, они проделали большую работу, чтобы привлечь внимание простых людей к его деятельности».

Она считает, что наибольшее влияние закон будет заключаться в сокращении охвата российской космической деятельности для простых россиян. Скорее всего, они увидят государственные СМИ, а не другие.

Это решение не повлияет на освещение деятельности организаций за пределами России, в том числе Ars Technica, которые сообщили о трудностях, с которыми российская космическая компания столкнулась в последние годы. На самом деле российской космической компанией управляет политический деятель и друг Путина Дмитрий Рогозин, который, похоже, использует ее для обогащения.

Роскосмос очень плохо платит своим сотрудникам, и в результате общее качество, похоже, ухудшается из-за нескольких недавних запусков и отказов космических кораблей (с ужасными попытками перекоса). В целом статус некогда великой космической державы снизился с бесспорного лидера до лидера, который также сильно отстает от США, Китая и даже некоторых американских компаний.

Возможно, все-таки нетрудно понять, почему Путин и Рогозин не приветствуют освещение событий внутри страны.