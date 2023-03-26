Россия принимает Ирак в своем первом домашнем матче после вторжения в Украину

(Рейтер) Мужская национальная сборная России проведет свой первый домашний матч с ноября 2021 года в воскресенье в товарищеском матче против Ирака в Санкт-Петербурге после того, как ее исключили из международных соревнований из-за вторжения Москвы в Украину.

В феврале 2022 года УЕФА, ФИФА и руководство мирового футбола решили, что всем российским командам — национальным или клубным — следует запретить участвовать в своих соревнованиях после вторжения.

Российский футбольный союз (РФС) продвигал переход от УЕФА к Азиатской конфедерации, состоящей из 47 стран, но официально эта идея не была предложена его исполкомом.

Российский футбольный союз ожидает, что около 20 000 болельщиков посетят воскресный матч на «Газпром Арене», где должен был состояться прошлогодний финал Лиги чемпионов, прежде чем Россия была лишена этой чести, сообщает ТАСС.

После вторжения россияне сыграли четыре товарищеских матча, и все они вдали от дома. В сентябре прошлого года Россия выиграла на выезде в Кыргызстане со счетом 2:1, а затем сыграла вничью с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.

Россиянки не играли дома с февраля 2022 года.

России, которая описывает свои действия на Украине как «спецвойсковую операцию», не дали пройти квалификацию на ЧМ-2022 среди мужчин, а женской сборной не допустили к участию в прошлогоднем чемпионате Европы.

Российский футбольный союз и четыре российских клуба обжаловали запреты, которые были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS) в июле прошлого года.

Большинство международных спортивных федераций запретили спортсменам из России и ее союзника Беларуси с момента вторжения, но некоторые теперь начинают разрешать им снова участвовать в соревнованиях.

(Отчет Reuters) Под редакцией Эда Осмонда

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