Россия принимает талибов и призывает к инклюзивному афганскому правительству | Новости талибов

Москва приветствует участие талибов в международных переговорах по Афганистану, но не признает официально эту группу.

Россия призвала Талибан сформировать правительство, в которое войдут все этнические группы и политические силы Афганистана, поскольку группа участвовала в раунде переговоров в Москве.

Выступая на конференции в среду в Москве, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Кремль признает «усилия» талибов по стабилизации ситуации в Афганистане с момента прихода к власти в середине августа.

«Сейчас у власти новая администрация», – сказал Лавров участникам митинга. «Мы отмечаем их усилия по стабилизации военно-политической ситуации и налаживанию функционирования государственного аппарата».

Но теперь он призвал группу сформировать администрацию, которая «отражает не только интересы всех этнических групп, но и всех политических сил» в Афганистане, чтобы обеспечить стабильный мир в стране.

В конференции примут участие официальные лица из 10 стран, в том числе Китая и Пакистана. Также примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Переговоры представляют собой одну из самых важных международных встреч для талибов с тех пор, как они взяли под свой контроль Афганистан, и подтверждают влияние Москвы.

Лавров заявил на конференции в среду, что Кремль признал «усилия» талибов по стабилизации ситуации в Афганистане с момента прихода к власти в середине августа. [Alexander Zemlianichenko/Pool via AFP]

Лавров заявил, что Москва сожалеет об отсутствии США на конференции. Вашингтон ранее заявлял, что не будет присоединяться к этому раунду переговоров по техническим причинам, но намерен участвовать в будущих обсуждениях.

Делегация Талибана во главе с заместителем премьер-министра Абдулом Саламом Ханафи, видным деятелем нового афганского руководства, на прошлой неделе провела переговоры с Европейским союзом и США.

Абдул сказал, что встреча была «очень важной для стабильности всего региона».

Никакого признания “пока”

Переговоры состоятся после того, как Москва заявила во вторник, что Россия, Китай и Пакистан готовы предоставить помощь Афганистану, который сейчас сталкивается с надвигающимся гуманитарным и экономическим кризисом.

Лавров сказал, что Россия скоро отправит гуманитарную помощь, и призвал международное сообщество мобилизовать ресурсы для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Придерживаясь осторожного подхода, Москва также дала понять, что еще не готова признать правительство Талибана.

Лавров сказал, что Кремль отказывался от признания талибов, пока они ждали выполнения обещаний, данных ими при приходе к власти, в том числе по поводу политической и этнической инклюзивности нового правительства.

Критики заявляют, что «Талибан», который по-прежнему объявлен вне закона в России как «террористическая» организация, отказывается от взятых на себя обязательств по защите прав женщин и меньшинств. Наблюдатели заявили, что группа также преследует своих оппонентов, публично исключив это.

«Официальное признание талибов в настоящее время не обсуждается», – сказал Лавров журналистам. Как и большинство других влиятельных стран региона, мы поддерживаем с ними контакт. Мы призываем их сдержать обещания, данные ими, когда они пришли к власти ».

Другие российские официальные лица понизили ожидания от переговоров в среду.

Замир Кабулов, специальный представитель президента Владимира Путина по Афганистану, на прошлой неделе заявил, что не ожидает какого-либо прорыва.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что встреча была «попыткой выяснить, что произойдет в Афганистане в будущем».

Талибан пришел к власти с крахом афганского правительства во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани, когда Вашингтон и его союзники вывели свои войска после двух десятилетий интервенции в стране.

Россия, которая вела свою собственную катастрофическую войну в стране с 1979 по 1989 год, пытается возглавить дипломатические усилия, чтобы избежать нестабильности в более широком регионе, которая может нанести ущерб ее интересам.

Путин предупредил о возможности проникновения «исламских экстремистов» в бывшие советские республики в Средней Азии, которые Москва считает защитной буферной зоной.

В отличие от многих других стран, Россия не эвакуировала свое посольство в Кабуле, а ее посол в последние месяцы поддерживал регулярные контакты с талибами.

Члены политической делегации афганских талибов на переговорах с представителями Афганистана в Москве, Россия, среда, 20 октября 2021 г. [Alexander Zemlianichenko/Pool/AP]