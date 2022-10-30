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Россия приостановила сделку с Украиной по зерну из-за атаки беспилотника на судно

30 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Россия объявила в субботу, что она немедленно приостановит реализацию зерновой сделки при посредничестве ООН, согласно которой во время войны из Украины было экспортировано более 9 миллионов тонн зерна, что привело к резкому росту мировых цен на продовольствие.

Минобороны России назвало причиной этого предполагаемую атаку украинских беспилотников в субботу на корабли Черноморского флота России, пришвартованные у берегов оккупированного Крыма. Украина опровергла нападение, заявив, что русские злоупотребили своим оружием.

Заявление России было сделано на следующий день после того, как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину продлить соглашение об экспорте зерна, срок действия которого истекал 19 ноября. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.

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