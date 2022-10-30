Россия приостановила сделку с Украиной по зерну из-за атаки беспилотника на судно

Россия объявила в субботу, что она немедленно приостановит реализацию зерновой сделки при посредничестве ООН, согласно которой во время войны из Украины было экспортировано более 9 миллионов тонн зерна, что привело к резкому росту мировых цен на продовольствие.

Минобороны России назвало причиной этого предполагаемую атаку украинских беспилотников в субботу на корабли Черноморского флота России, пришвартованные у берегов оккупированного Крыма. Украина опровергла нападение, заявив, что русские злоупотребили своим оружием.

Заявление России было сделано на следующий день после того, как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину продлить соглашение об экспорте зерна, срок действия которого истекал 19 ноября. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.

Представитель генерального секретаря ООН заявил, что зерновая сделка, заключенная в июле при посредничестве ООН и Турции, «помогает облегчить страдания миллиардов людей, вызванные глобальным кризисом стоимости жизни».

Представители ООН связались с российскими властями по поводу объявленной приостановки.

«Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу — важнейшую гуманитарную инициативу, которая оказывает явное положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей», — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. .

В субботу МИД России обвинил британских специалистов в причастности к якобы атаке беспилотниками российских кораблей в Крыму. Британское министерство обороны никак не прокомментировало это заявление.

«В связи с действиями ВСУ во главе с британскими специалистами, направленными, в том числе, против российских кораблей, обеспечивающих работу соответствующего гуманитарного коридора (которые можно квалифицировать только как теракт), сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузных судов, участвующих в Черноморской инициативе, и ее реализация с сегодняшнего дня приостановлена ​​на неопределенный срок».

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Украина никогда не угрожала Черноморскому зерновому коридору, который носит «исключительно гуманитарный характер», и будет продолжать попытки продолжить поставки. Она сообщила, что с тех пор, как 1 августа из порта Одессы вышел первый корабль, в страны Африки и Азии было экспортировано более 9 млн тонн продовольствия, в том числе более 5 млн тонн. Она добавила, что в рамках Всемирной продовольственной программы ООН в голодающие страны было отправлено 190 тысяч тонн пшеницы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она играет в «Голодные игры», ставя под угрозу глобальные поставки продовольствия.

«Мы предупреждали о планах России уничтожить [grain agreement]. Теперь под ложным предлогом Москва закрывает зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей», — написал он в субботу.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал этот комментарий частью «примитивного шантажа» России.

Официальные лица Турции заявили, что пока не получали официального уведомления о приостановке сделки.

Дмитрий Полянский, первый заместитель представителя России в ООН, заявил, что Россия также потребовала проведения заседания Совета безопасности ООН в понедельник в связи с предполагаемым нападением на Черноморский флот и безопасностью зернового коридора. По вопросам, связанным с Украиной, к которым Россия призывает со вторника.

Министр сельского хозяйства России заявил, что Москва готова «полностью заменить украинское зерно и обеспечить доступные поставки во все заинтересованные страны». В комментарии телеканалу «Россия 24» Дмитрий Патрушев заявил, что Москва готова «безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие четыре месяца» с помощью Турции.

Ранее в субботу Украина и Россия продемонстрировали разные версии атаки беспилотников в Крыму, в результате которой в Севастополе, порту на украинском полуострове, аннексированном Москвой в 2014 году, был поврежден как минимум один российский корабль.

Министерство обороны России заявило, что тральщик получил «незначительные повреждения» во время предполагаемой предрассветной атаки Украины на военные и гражданские корабли, пришвартованные в Севастополе, где находится штаб Черноморского флота России. В министерстве заявили, что российские силы «отбили» 16 атакующих беспилотников.

Губернатор Севастопольской области Михаил Развозаев заявил, что порт подвергся «массированной атаке» беспилотников с воздуха и моря. Он не предоставил никаких доказательств, заявив, что все видеоматериалы с этого места будут конфискованы по соображениям безопасности.

Но советник МВД Украины утверждал, что «неосторожное обращение со взрывчаткой» стало причиной взрывов четырех боевых кораблей Черноморского флота России. Антон Геращенко написал в Telegram, что среди кораблей были фрегат, десантный корабль и корабль с крылатыми ракетами, которые в июле нанесли смертоносный удар по городу на западе Украины.

По словам украинских официальных лиц, в ходе других событий в субботу российские войска вывезли большое количество больных и раненых из больниц в Херсонской области на юге Украины и лишили медицинских учреждений медицинского оборудования, поскольку их силы борются за восстановление контроля над регионом.

Власти, установленные Кремлем в преимущественно оккупированном Россией регионе, призвали мирных жителей покинуть Херсон, столицу региона, — по сообщениям, присоединившись к десяткам тысяч людей, бежавших в другие районы, контролируемые Россией.

В Генштабе ВСУ заявили, что «продолжается так называемая эвакуация оккупантов с временно оккупированных территорий Херсонской области, в том числе из медицинских учреждений».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русские «демонтируют всю систему здравоохранения» в Херсоне и других оккупированных районах.

Оккупанты решили закрыть медицинские учреждения в городах, вывести технику, машины скорой помощи. Просто все», — сказал господин Зеленский.

Херсон — одна из четырех областей Украины, которые президент России Владимир Путин незаконно аннексировал в прошлом месяце и где он позже объявил военное положение. Остальные — Донецк, Луганск и Запорожье.

Пока силы Киева стремились закрепиться на юге, Россия продолжала бомбардировки и ракетные обстрелы востока страны. Трое мирных жителей были убиты и восемь ранены в Донецкой области, горячей точке на линии фронта, когда российские солдаты пытаются захватить город Бахмут, важную цель в нерешительном восточном наступлении России.

Российская бомбардировка также поразила промышленное здание в Запорожской области на юге Украины. Около четверти региона, включая его столицу, остается под контролем Украины.

В ходе последнего обмена пленными в субботу в рамках обмена с Россией были освобождены 50 украинских военнослужащих, в том числе двое бывших защитников сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе, и двое гражданских лиц. Россия получила 50 русских солдат.