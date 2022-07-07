Россия присоединяется к встрече G20, омраченной конфликтом на Украине

Лавров на митинге самых антироссийских

Переговоры о глобальной продовольственной и энергетической безопасности

Британская ферма прервала поездку — BBC

Страны G7 не присутствуют на балийском приеме

«Каждый должен чувствовать себя комфортно» — министр Индонезии

НУСА-ДУА, Индонезия, 7 июля (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретится с самыми резкими критиками вторжения его страны в Украину на встрече G-20 в Индонезии, которая началась в четверг, когда началась война. Он обязательно будет доминировать в дискуссиях.

Пятничная встреча министра иностранных дел за закрытыми дверями станет первой встречей Лаврова, главного дипломата президента России Владимира Путина, лицом к лицу с самыми яростными противниками февральского вторжения в Украину, которое Москва назвала «специальной военной операцией». .»

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Лавров планирует встретиться с некоторыми из своих коллег в кулуарах саммита, но министры, в том числе немецкая Анналина Бирбок и госсекретарь США Энтони Блинкен, исключили отдельные встречи с ним.

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Подчеркнув напряженность в подготовке к встрече, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что коллеги по G7 сообщили ей о своей невозможности присутствовать на приеме в четверг, решения, которые принимающая страна понимает и уважает. Не сразу стало ясно, присутствовал ли Лавров.

«Речь идет о попытке создать комфортную ситуацию для всех», — сказал Ретно журналистам.

«Я понимаю вашу позицию. Потому что, опять же, каждый должен чувствовать себя комфортно, посещая».

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна и страны-единомышленники воспользуются встречей G-20, чтобы подчеркнуть последствия войны.

«Мы коллективно уточним наши взгляды на позицию и поведение России», — сказала она.

Однако министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс может уйти досрочно: BBC сообщает, что она планирует вернуться в Лондон на фоне политической драмы вокруг отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

Представитель британского министерства иностранных дел отказался от комментариев.

глобальный продовольственный кризис

Энергетическая и продовольственная безопасность находятся в повестке дня встречи на Бали, поскольку западные страны обвиняют Россию в разжигании глобального продовольственного кризиса и усугублении инфляции путем блокирования поставок зерна из Украины. Россия заявила, что готова беспрепятственно способствовать экспорту зерна.

В G-20 входят западные страны, которые обвинили Москву в военных преступлениях на Украине, которые она отрицает, и ввели санкции, но такие страны, как Китай, Индонезия, Индия и Южная Африка, реагировали более сдержанно.

Выступая после встречи со своим китайским коллегой Ван И, Лавров подчеркнул важность российско-китайских отношений в формировании «более справедливого и демократического мира, основанного на принципах международного права».

Он также подверг критике то, что он назвал «открыто агрессивным» «Западом», который стремится сохранить свое привилегированное положение и доминирование в международных делах.

Некоторые официальные лица США и Европы подчеркнули, что встреча не будет «как обычно». Представитель министра иностранных дел Германии заявил, что страны G7 будут координировать свой ответ Лаврову.

В 2014 году «большая семерка» исключила Россию из так называемой «большой восьмерки» из-за аннексии ею Крыма.

Высокопоставленные чиновники из Великобритании, Канады и США отказались от участия российских представителей на финансовой встрече G20 в Вашингтоне в апреле. Но, несмотря на ранние разговоры о бойкоте последующих встреч G-20, некоторые аналитики говорят, что западные страны, возможно, решили, что это будет контрпродуктивно.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил в четверг, что важно сосредоточиться на том, что Индонезия поставила перед собой в качестве председателя G20, и «не допустить каких-либо сбоев или бойкотов для этого».

«Мы также хотим убедиться, что нет ничего, что каким-либо образом, в какой-либо форме или форме придает какую-либо мыслимую легитимность действиям России, нарушающим Украину», — сказал чиновник.

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Дополнительные репортажи Стэнли Видианто и Юди Хая Бодман в Нуса-Дуа, Кирсти Нидхэм в Сиднее и Дэвида Бронстрома в Токио; Написано Кейт Лэмб. Под редакцией Эда Дэвиса, Фрэнсис Керри, Мартина Петти и Уильяма Маклина.

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