Россия начала производство своего беспилотного космического корабля, который по размеру соответствует космическому кораблю Boeing X-37B для США, сообщила РИА Новости, генеральный директор московского НПО “Молния”, разработавшего самолет “Буран”, Ольга Соколова. В интервью российской телекомпании «Звезда» ведущий конструктор «Бурана» Владимир Богров сообщил, что начато производство принципиально многоразовой новой машины по аналогии с моделью, представленной Россией в закрытом павильоне форума «Армия-2020». Собеседник агентства пояснил, что космический самолет разрабатывает база «Молния», которая будет предназначена для доставки и возврата товаров из космоса.

«Теперь миссия определена, и разработка многоразового гражданского комплекса с орбитальным самолетом идет полным ходом», – заявила Ольга Соколова в заявлении научно-производственной базы «Моулния».

“Гражданский аэрокосмический шаттл” будет запущен на базе ракеты “Союз” “в течение следующих пяти лет” по образцу космического корабля “Буран” 1988 года, который выполнял ряд миссий и транспортировал на космическом пути Земли. Космический корабль USS X-37B в настоящее время развернут для выполнения аналогичной миссии для ВВС США, и на данный момент запущено 6 из них. Однако подробности остаются засекреченными. Китай также испытал космический корабль с многоразовыми технологиями аналогичной конструкции с космодрома Цзюцюань в сентябре 2020 года на ракете-носителе Changzheng-2F.

Изготовлено из утилизированных российских ингредиентов.

Согласно сообщению завода «Молния», российское конструкторское бюро Сухого было привлечено к проекту для проведения экспертизы авиационного проектирования космического корабля, ранее известного под аббревиатурой МЛД, для которого в правиле не уточнялось, имелось ли в виду геофизические исследования Мясищева М-55. самолет [NATO reporting name Mystic-B]. На опубликованных графиках прототип, разработанный Международной научной оптической сетью (ISON) Роскосмоса, отразил сходство с треугольным крылом, гиперзвуковыми скоростями, ракетоподобным центральным телом и раскрытием парашюта на определенной высоте. Космический корабль будет полностью построен из устаревших комплектующих российского производства, в том числе 14Д30 – разгонного блока космического корабля «Бриз-М».

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