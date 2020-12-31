Представлено Альберто Кальви –

Когда Ельцин ушел с поста президента в декабре 1999 года, Путина сменил исполняющий обязанности президента Путин до проведения официальных выборов в начале 2000 года.

Путин был переизбран в 2004 году. Путин был вынужден уйти с поста президента в 2008 году из-за обязательных ограничений. Путин был переизбран президентом России до 2012 года в качестве премьер-министра Медведева.

С тех пор президентом страны является Владимир Путин. Действующий президент был переизбран в 2018 году на шесть лет. Спорный национальный референдум по конституционным реформам теперь дал ему шанс остаться у власти после его нынешнего четвертого срока, заканчивающегося в 2024 году.

С этой новой правовой базой Путин может оставаться в Кремле до 2036 года. Президент избирается прямым голосованием абсолютным большинством голосов в две смены, при необходимости на шестилетний срок и возобновляется на второй срок. Премьер-министр назначается Президентом с одобрения Государственной Думы РФ.

Режим президента Путина в России пережил ряд кризисов, начиная с взаимного недоверия к Соединенным Штатам, беспорядков в режиме одного из его сильнейших союзников Башара Асада, украинского геополитического кризиса и бесконечного шторма российского рубля.

Русские проголосовали за, набрав 78% голосов, включая 200 поправок к общенациональному референдуму о гарантированных минимальных пенсиях, запрете однополых браков и подтверждении веры в Бога.

Две трети избирателей проголосовали за планы, за которые проголосовала общественность за последние семь дней, несмотря на то, что оппозиционные партии утверждали, что голосование было сфальсифицировано с самого начала.

Время голосования было увеличено, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках и сохранить социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение Govt-19. Изначально референдум был назначен на 23 апреля, но заражение вирусом короны вынудило Кремль отложить его.

В настоящее время Россия является третьей страной, наиболее пострадавшей от эпидемии, с более чем 650 000 эпидемий и более 9,5 000 смертельных исходов. Избирателям было разрешено голосовать на специально организованных избирательных участках через свои мобильные телефоны и через Интернет.

Референдум откроет путь Путину к 2036 году, но ему придется пройти еще две президентские кампании для достижения этой цели. Одни делают ставку на реальную популярность Путина, другие видят его решение в перспективе, утверждая, что он утратил основу своей легитимности.

В течение почти десятилетия российская экономика находилась в застое, что привело к бедности населения. В настоящее время перед российским лидером стоит ряд проблем, включая санкции Запада, неустойчивые цены на нефть и ряд внутренних проблем.