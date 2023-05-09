Россия при экспертной поддержке создаст исследовательскую станцию ​​со странами БРИКС на Шпицбергене

Широкое сотрудничество

Перечислены несколько конкретных направлений сотрудничества компании и вуза.

Среди них повышение квалификации специалистов и подготовка высококвалифицированных кадров, совместная научно-исследовательская и научно-техническая работа, совместное участие в международных программах и проектах — и подготовка публикаций по результатам совместных исследований.

Кроме того, речь идет о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, международного туризма, а также организации научно-технических мероприятий, способствующих распространению информации и продаж.

Трест «Арктикуголь» также заинтересован в сотрудничестве с «Плавучим арктическим университетом» и его экспедициями — сотрудничество в организации летних школ, создании курсов для студентов, привлечении молодежи к очистке арктических регионов.

Большая исследовательская поездка

Арктический плавучий университет — это проект 2012 года, целью которого является предоставление молодым исследователям Арктики опыта условий в арктических водах посредством ежегодных экспедиций, которые, среди прочего, организует вышеупомянутый университет в Архангельске.

РИА сообщает, что в этом году экспедиция на НИС «Профессор Молчанов» пройдет с 23 июня по 14 июля. ТАСС.

Участниками являются 55 человек, представляющих 15 научных и образовательных учреждений Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Норильска. Они будут исследовать районы арктических морей с помощью дистанционно управляемых подводных кораблей и проводить гидроакустические исследования.

Другой информации о том, куда пойдет рейс, пока нет.