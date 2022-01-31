Россия проводит военно-морские учения, которые потрясли члена НАТО Ирландию

Автор Джим Хейнс | Агентство новостей

МОСКВА (Рейтер) — Россия заявила, что перенесет военно-морские учения у берегов Ирландии после того, как Дублин выразил обеспокоенность по поводу них на фоне тлеющего спора с Западом по поводу расширения НАТО и опасений, что Россия готовится вторгнуться в Украину.

Учения должны были пройти с 3 по 8 февраля в 240 километрах (150 миль) от юго-запада Ирландии — в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Ирландии.

На этой неделе министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени выступил против военных игр, заявив: «Сейчас не время для повышения военной активности и напряженности в контексте того, что происходит на Украине. граница, если хотите, с Евросоюзом, у берегов Ирландии, на наш взгляд, нежелательна».

В субботу посольство России в Ирландии опубликовало в Facebook сообщение посла Юрия Филатова, в котором говорится, что учения будут перенесены за пределы ирландской экономической зоны «с целью не препятствовать рыболовству».

Это решение было редкой уступкой на фоне эскалации напряженности, связанной с наращиванием Россией примерно 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, и ее требований к НАТО обязаться не допустить вступления Украины в альянс, остановить размещение вооружений НАТО у границы с Россией и отступить. . Его силы из Восточной Европы.

Соединенные Штаты и НАТО официально отвергли эти требования на этой неделе, хотя Вашингтон определил области, в которых могут проходить обсуждения, что дает надежду на то, что может быть способ избежать войны.

Президент России Владимир Путин не делал никаких публичных заявлений о реакции Запада. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не оставляет особых шансов на достижение договоренности, хотя и говорит, что Россия не хочет войны.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что Путин может использовать любую часть своей власти для захвата украинских городов и «важных регионов» или для осуществления «принудительных или провокационных политических действий», таких как признание сепаратистских территорий внутри Украины.

Две области на востоке Украины с 2014 года находятся под контролем поддерживаемых Россией повстанцев.

Российский законодатель поощряет жителей этих районов Украины вступать в российскую армию, что является признаком того, что Москва продолжает пытаться максимально интегрировать эти районы.

Виктор Водолацкий заявил в субботу, что жители районов, контролируемых пророссийскими повстанцами с 2014 года, боятся нападений со стороны украинских сил и что тех, у кого есть российские паспорта, примут в армию.

«Если российские граждане, проживающие на (территориях), захотят вступить в ряды вооруженных сил России, Ростовский областной военный комиссариат зарегистрирует их и освободит», — заявил заместитель главы парламентского комитета по связям с соседями Водолацкий.

Россия выдала паспорта более чем 500 000 человек в регионах. Водолацкий сказал, что призывники будут служить в России, но это оставляет им возможность присоединиться к любым будущим силам вторжения.

Высокопоставленный чиновник в администрации президента Джо Байдена сказал, что Соединенные Штаты приветствуют комментарии Лаврова о том, что Россия не хочет войны, «но для этого нужна поддержка действиями. другие шаги по деэскалации». Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен выступать публично.

Лавров сказал, что Соединенные Штаты намекнули, что обе стороны могут говорить об ограничениях на размещение ракет средней дальности, ограничениях на военные учения и правилах предотвращения аварий между военными кораблями и самолетами. Он сказал, что русские предлагали обсудить эти вопросы много лет назад, но Вашингтон и их союзники еще не обращались к ним.

Он также сказал, что эти вопросы второстепенны по сравнению с главными опасениями России в отношении НАТО. Он сказал, что международные соглашения предусматривают, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других, и он сказал, что направит письма их западным коллегам с просьбой объяснить их несоблюдение этого обещания.

Вашингтон предупредил Москву о разрушительных санкциях, если она вторгнется в Украину, включая санкции против высокопоставленных российских чиновников и ключевых секторов экономики. Лавров сказал, что Москва предупредила Вашингтон, что санкции будут равносильны полному разрыву отношений.

Тем временем НАТО заявило, что укрепляет свой потенциал сдерживания в регионе Балтийского моря.

Россия начала военные учения с участием мотострелковых и артиллерийских подразделений на юго-западе России, боевых самолетов в Калининграде на Балтийском море и десятков боевых кораблей в Черном море и Арктике. Российские войска также находятся в Беларуси для совместных учений, что вызывает опасения Запада, что Москва может начать атаку на Украину с севера Беларуси. Украинская столица находится в 75 километрах (менее 50 миль) от границы с Беларусью.