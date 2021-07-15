Россия проводит военные учения в Таджикистане на фоне нападения талибов

В среду Россия начала военные учения в Таджикистане, когда талибы начали агрессивное наступление в соседнем Афганистане.

За последние недели боевики взяли под свой контроль большие территории страны с выводом иностранных войск, в том числе главный пограничный переход Афганистана Шерхан Бандар с Таджикистаном.

Москва внимательно наблюдает за атакой, поскольку ее беспокоит безопасность стран бывшей советской Средней Азии, где у нее есть военные базы.



Как сообщает российское информационное агентство “Интерфакс”, в учениях в среду приняли участие около 1000 солдат, дислоцированных на 201-й российской военной базе в Душанбе, столице Таджикистана.

Агентство цитирует заявление Центрального военного округа России, в котором говорится, что учения предназначены для командиров частей и боевых командиров для подготовки к «боевым действиям в динамично меняющейся обстановке».

Интерфакс заявил, что учения продлятся до конца недели.

Министерство обороны России сообщило в сообщении российского информационного агентства, что военнослужащие военной базы “отразили массированный ракетный удар, имитирующий противника” во время учений в среду.

База 201 – одна из самых важных зарубежных баз России, цель которой – поддерживать стабильность в Центральной Азии и оказывать поддержку таджикским силам.

Основанная в 2005 году и состоящая из трех отдельных объектов, база вмещает около 5 500 солдат.

В 2012 году Таджикистан предоставил России продление базы до 2042 года, чтобы она могла охранять свою границу с Афганистаном.

Бывший советский Таджикистан является членом возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входит Россия.

Более 1000 афганских солдат бежали в Таджикистан в начале июля после того, как талибы захватили Шерхан Бандар. На прошлой неделе их вернули в Афганистан.

