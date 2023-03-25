Россия продвигается вдоль украинского фронта после новостей о замедлении темпов Бахмута

Бои на Донбасском фронте, пока Россия продолжает наступление

В Киеве заявили, что мирные жители погибли при налете на убежище

Красный Крест говорит, что гражданские лица в Бахмуте не могут выжить

Байден и Трюдо подтверждают свою «непоколебимую» поддержку Украины

РЯДОМ С КРЕМИНОЙ, Украина, 24 марта (Рейтер) — В пятницу российские войска атаковали северный и южный участки фронта в Донбассе на востоке Украины, несмотря на то, что Киев заявил, что наступление Москвы началось недалеко от города Бахмут.

Украинские военные сообщают о тяжелых боях на линии от Лимана до Кобянска, а также южнее у Авдеевки на окраине подконтрольного России города Донецка.

Эти два региона были ключевыми целями России в ее зимней кампании по установлению контроля над всем украинским промышленным регионом Донбасс. Наступление пока что дало мало результатов, несмотря на гибель тысяч солдат с обеих сторон в самом кровопролитном сражении войны.

По позиции украинской артиллерии в густых сосновых лесах за северным участком фронта войска вели огонь 155-мм снарядами из французской гаубицы TRF-1 по шоссе, по которому шла российская Кремина.

«К счастью, мы находимся в таком же положении», — сказал Reuters солдат. «Потому что перед нами очень сильный противник с очень хорошим вооружением. И это профессиональная армия: воздушно-десантные войска».

Когда поступил приказ с координатами, экипаж вскочил на позицию, очистил камуфляж, прицелился, зарядил и выстрелил. После трех выстрелов они опустили стволы своих пистолетов, снова прикрыли их и вернулись в бункеры, чтобы ждать дальнейших распоряжений. Вдалеке слышалась артиллерийская и стрелковая стрельба.

Линия фронта почти не изменилась с ноября, несмотря на ожесточенные бои. Украина вернула себе часть территории во второй половине 2022 года, но с тех пор в основном оставалась в обороне, в то время как Россия напала на сотни тысяч новых резервистов и осужденных, завербованных из тюрем.

Поскольку зима приближается к весне, ключевой вопрос в Украине заключается в том, насколько далеко Россия сможет поддерживать свое наступление, и когда Украина сможет переломить импульс контратакой.

Трюдо сказал, что президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи в Оттаве в пятницу подтвердили свою «непоколебимую поддержку украинского народа в его защите от жестокого и варварского вторжения Путина».

В четверг командующий сухопутными войсками Украины заявил, что российское наступление на небольшой город Пахмут, который был центром крупнейшего сражения войны, похоже, теряет темп и что Киев может перейти в наступление «очень скоро». .

«Люди доведены до предела»

На данный момент украинские силы по-прежнему сосредоточены на блокировании российского наступления на протяжении более 300 километров (185 миль) фронта Донбасса, от Кобянска на севере до Волдаря на юге.

«Обстрел Авдеевки не прекращается — артиллерией, ракетами и минометами», — сказал Алексей Дмитрашкевский из украинского военного командования Таврии, отвечающего за южные районы, который сказал, что опечален условиями проживания пожилых людей, которые не хотят Покинуть.

Сергей Черватый, представитель Восточного командования, которое защищает фронт на крайнем севере, сказал, что основное внимание России сосредоточено на участке от Кобянска до Лимана, который украинские войска отбили в прошлом году.

[1/5] Солдат зенитного подразделения 10-й горно-штурмовой бригады, позывной «Чоп», 34 года, готовится к фото с переносным зенитно-ракетным комплексом на фоне российской атаки на Украину, недалеко от Солидара к северу от Пахмута, Украина 23 марта 2023 г. Рейтер/Волетта Сантос Моура

Эти двое сказали, что русские усилили силы после больших потерь. Не было соответствующей модернизации и с российской стороны, которая давно утверждает, что наносит украинцам большие потери.

В самом Бахмуте вместо этого вмешались украинские силы, которые, казалось, должны были уйти несколькими неделями ранее. Эта стратегия, по мнению некоторых западных военных экспертов, является рискованной, учитывая необходимость сохранения сил для контрнаступления.

Международный комитет Красного Креста заявил, что около 10 000 украинских гражданских лиц, многие из которых пожилые люди и люди с особыми потребностями, находятся в «крайне тяжелых условиях» в Бахмуте и его окрестностях.

«Они… проводят почти целые дни в тяжелых бомбардировках в [underground] «Все, что вы видите, — это то, что люди доведены до предела своего существования, своего выживания и своей стойкости», — заявил на брифинге Омар Хан из МККК.

А Организация Объединенных Наций опубликовала свой последний доклад о нарушениях прав человека на войне и подтвердила убийства тысяч мирных жителей, которые назвала верхушкой айсберга, а также случаи исчезновения, пыток и изнасилований, в основном украинцев в территории, оккупированные Россией. Россия отрицает зверства.

Российская экономика в стрессе

В Константиновке, к западу от Бахмута, местные власти заявили, что российская ракета попала в убежище, где жили мирные жители, в результате чего погибли по меньшей мере три женщины.

В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что в результате российской бомбардировки, в результате которой погибли двое мирных жителей, пострадали административное здание, школа и жилые дома на севере Сумщины.

Немедленной российской реакции на эти сообщения не последовало.

Россия заявила, что ее силы нарушили эмбарго на использование украинских беспилотников в Одесской области на юге.

Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, заявив, что отношения Украины с Западом представляют угрозу безопасности. С тех пор были убиты десятки тысяч украинских мирных жителей, а также солдат с обеих сторон. Западный Киев описывает войну как неспровоцированное нападение с целью подчинения независимой страны.

Дмитрий Медведев, бескомпромиссный чиновник в Кремле, заявил, что Москва хочет создать демилитаризованные зоны вокруг украинских земель, которые, как она утверждает, аннексированы, иначе она будет воевать глубоко внутри Украины.

В то время как российское вторжение нанесло огромный ущерб Украине, увеличение расходов на оборону, западные санкции и потеря сотен тысяч молодых людей из рабочей силы вызвали экономические потрясения дома.

Институт социальной политики Высшей школы экономики в Москве обнаружил в опубликованном на этой неделе исследовании, что даже при самом оптимистичном сценарии реальные доходы превысят уровень 2021 года только на 2% к концу десятилетия, а средний класс, выросший после Владимир Путин становится лидером. Президент в 2000 году значительно уменьшится.

(Репортаж Майка Коллетта-Уайта с запада от Кремни, Павла Политюка в Киеве и офиса Рейтер) Авторы Питер Граф и Дэвид Бранстром; Под редакцией Филиппы Флетчер, Алекса Ричардсона и Синтии Остерман.

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