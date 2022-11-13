Россия продвигается в Донбассе; Герсон в восторге

Кремль, возможно, отказался от контроля над важным портовым городом Херсоном, но битва за промышленный Донбасс на востоке Украины в воскресенье была безжалостной и жестокой.

В состав области входят две «области» — Луганская и Донецкая области. Россия взяла под полный контроль половину Луганска и Донецка до начала контрнаступления Украины 2,5 месяца назад. Украинские силы освободили небольшой район Луганска, а Россия продвигается в Донецке.

Министерство обороны России заявило, что его силы продвигаются в несколько сел к юго-западу от Донецка.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал о Донецке. «Каждый день идут очень ожесточенные бои. Но наши части мужественно обороняются, выдерживают страшный натиск захватчиков, держат оборону».

А Зеленский пообещал, что оккупированные города скоро будут отбиты. По его словам, со временем падет даже Крым, который с 2014 года находится под контролем России.

«Мы обязательно увидим, как люди с украинскими флагами встретят украинские силы», — сказал он. «В День освобождения на улицах будут сотни людей».

Последние достижения:

►Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался умерить энтузиазм по поводу Херсона. «Мы выигрываем сражения на земле, но война продолжается», — сказал он.

►Помощники президента России Владимира Путина пытались отговорить его от отступления в Херсоне. «Министр обороны принял (решение), и мне нечего сказать по этому поводу», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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В Герсоне третий день радости посреди разрухи

Украинцы размахивали флагами и танцевали на улицах освобожденного портового города Херсона третий день подряд в воскресенье. В то время как региональные власти работали над восстановлением подачи электроэнергии и воды в Херсоне, правительство призвало жителей укрыться в убежищах после того, как несколько близлежащих деревень были покинуты отступающими российскими войсками.

Солдаты занимаются обезвреживанием мин, оставленных русскими. Президент Владимир Зеленский заявил, что к вечеру субботы уже было удалено почти 2000 растяжек, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Уважаемые херсонцы, будьте бдительны и обо всех подозрительных предметах сообщайте в полицию или спасателям», — сказал Зеленский в обращении к народу. «Пожалуйста, помните о собственной безопасности».

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс