Россия продвигает амбиции по созданию судоходных путей в Арктике после заторов в Суэце

МОСКВА – Россия использовала закрытие Суэцкого канала для продвижения северного морского пути в качестве надежной альтернативы в рамках более широкого стремления Москвы развивать Арктику и использовать преимущества изменения климата.

Президент Владимир Путин сделал российскую Арктику своим стратегическим приоритетом и распорядился инвестировать в военную инфраструктуру и добычу полезных ископаемых.

Развитие Северного морского пути тесно связано с этой партией, и Москва направила крупные суммы флоту ледоколов и ледоколов.

Россия активизировала усилия по продвижению арктического маршрута после того, как на этой неделе принадлежащий Японии супертанкер застрял в узком Суэцком канале, который блокирует проход примерно 200 судов.

В пятницу высокопоставленный российский дипломат заявил, что загруженность дорог подчеркивает важность развития арктического маршрута.

«Привлекательность Северного морского пути будет расти в краткосрочной и долгосрочной перспективе. У него нет альтернативы», – сказал Николай Корчунов, официальный представитель Москвы по международному сотрудничеству в Арктике.

«Понятно, что необходимо подумать о том, как эффективно управлять транспортными рисками и развивать альтернативные маршруты к Суэцкому каналу, в первую очередь, по Северному морю», – сказал Интерфаксу путешествующий посол России Корчунов.

Северный морской путь – один из многих судоходных каналов в Арктике, расположенный в исключительной экономической зоне России.

Россия вложила значительные средства в развитие маршрута, который позволяет судам сократить рейс до азиатских портов на 15 дней по сравнению с использованием Суэцкого канала.

Транзит в восточной части Арктики обычно заканчивается в ноябре, но Россия надеется, что изменение климата увеличит коммерческую выгоду от маршрута.

Москва планирует использовать этот маршрут для экспорта нефти и газа на зарубежные рынки, в то время как компании, включая Новатэк, крупнейшего производителя СПГ в России, уже идут по северному маршруту.

В августе 2017 года первое судно прошло по Северному морскому пути без использования ледоколов.

На этой неделе «Русский метеорологический монитор» сообщил, что северный маршрут «в некоторые годы был полностью свободен ото льда» ближе к концу лета, а в 2020 году достиг «рекордно низкого» ледяного покрова.

Принадлежащее Японии судно Ever Geffen под флагом Панамы застряло в Суэцком канале во время песчаной бури, заблокировав водный путь, соединяющий Средиземное море с Красным морем и через который проходит более 10 процентов мировой морской торговли.

В пятницу локомотивы и бульдозеры на четвертый день пытались освободить гигантский контейнер, вынуждая компании перенаправлять перевозки с жизненно важного морского пути через Африку.

Российское ядерное агентство, официальный оператор инфраструктуры Арктического коридора, в четверг саркастически показало свой северный маршрут в качестве альтернативы, заявив, что ледоколы будут отправлены на помощь в случае поломки кораблей.

Агентство по атомной энергии, Росатом, пошутило, что коридор в Арктике предоставляет «больше места для рисования странных изображений с помощью ваших гигантских кораблей», имея в виду судовые трекеры, которые показали, что Эвер Геффен следовал контурам гигантского пениса, прежде чем он застрял.

«# Россия будет использовать #EVERGIVEN, чтобы заманить судовладельцев в Арктику», – говорит эксперт по Арктике Мика Меред. «Это удивительно? Нет»

В пятницу Путин похвалил российские военно-морские учения в Арктике, которые начались на прошлой неделе, заявив, что эти силы доказали свою способность действовать даже «в суровых северных условиях».

В рамках учений три атомных подводных лодки прорвали лед и всплыли одновременно, а атомная подводная лодка также выпустила торпеду из-подо льда.