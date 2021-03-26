«Вы можете застрять в Суэцком канале на несколько дней», – заявили в ядерной компании. (Файл)

Москва:

В четверг Россия обрушилась на маршрут через Северное море в качестве «альтернативы» египетскому Суэцкому каналу после того, как крупный контейнеровоз был заблокирован загруженным судоходным коридором.

Президент Владимир Путин долгое время продвигал сибирское побережье страны как соперника Суэцкого канала, и Россия захватила его в пробках на египетском маршруте, чтобы снова запустить его.

Принадлежащий Японии MV под флагом Панамы.

Российская атомная компания «Росатом» в четверг привела три веских причины «рассматривать маршрут по Северному морю как жизнеспособную альтернативу маршруту через Суэцкий канал».

Первая причина заключается в том, что Росадом в своем англоязычном аккаунте в Твиттере написал в колонке «Арктика», что «это дает вам больше места для рисования странных картинок с помощью ваших гигантских кораблей».

Росатам дает ссылку на новостную статью, в которой показана карта наблюдения, показывающая форму мужских гениталий до того, как гигантский корабль затонул.

Если корабли застрянут на маршруте Северного моря, Россия пошлет ледоколы для их расчистки, сообщила ядерная компания, официальный оператор инфраструктуры колонны.

Росатом также выпустил анимационный фильм из серии «Остин Пауэрс», в котором главный герой оказывается в ловушке в машине космического корабля и крутится взад и вперед в узком туннеле – сфотографирован с кораблем под флагом Панамы.

«Вы можете застрять в Суэцком канале на несколько дней», – заявили в ядерной компании.

Голландское спасательное агентство, которое направило экспертов для помощи в перемещении Суэцкого корабля, заявило в среду, что восстановление может занять дни или недели.

Россия вложила значительные средства в развитие маршрута по Северному морю, который позволит судам сократить время поездок в азиатские порты на 15 дней по сравнению с обычным маршрутом через Суэцкий канал.

Москва планирует использовать этот маршрут для экспорта нефти и газа на зарубежные рынки, поскольку из-за изменения климата он становится все более бесснежным.

В четверг «Метеорологический монитор России» сообщил, что к концу лета на тропе «почти не осталось снега за несколько лет», а к 2020 году «малоснежный».

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и публикуется из интегрированной ленты.)