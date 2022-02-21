Россия продлевает военные учения; Украина призывает к прекращению огня

Лори Хиннан, Джим Хайнц и Зик Миллер

Киев, Украина (AFP) – Россия в воскресенье отменила предыдущие обещания вывести десятки тысяч своих военнослужащих с северной границы Украины, что, по словам лидеров США, сделало Россию еще одним шагом к тому, что они назвали запланированным вторжением в Украину. Жители украинской столицы наполнили златоглавый собор молитвами о мире.

Российская мера расширяет то, что, по ее словам, было военными учениями, которые первоначально планировалось завершить в воскресенье, в результате которых около 30 000 российских военнослужащих прибыли в Белоруссию, соседнюю с Украиной на севере. Они входят в число не менее 150 000 российских солдат, дислоцированных сейчас за пределами Украины, наряду с танками, боевыми самолетами, артиллерией и другой военной техникой.

Продолжающееся развертывание российских войск в Беларуси вызвало опасения, что Россия направит эти силы для зачистки украинской столицы Киева, города с населением около 3 миллионов человек, расположенного менее чем в трех часах езды.

В ходе недавнего дипломатического маневра, организованного при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, Белый дом заявил, что президент США Джо Байден «в принципе» согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока он откладывает нападение, которое официальные лица США всё может случиться.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация ясно дала понять, что «мы привержены дипломатии до момента начала вторжения». Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны встретиться в четверг в Европе, если только Россия заранее не введет войска в Украину.

Мы всегда готовы к дипломатии. «Мы также готовы навязать быстрые и опасные последствия, если Россия вместо этого выберет войну», — говорится в заявлении Псаки. На данный момент Россия, похоже, продолжает подготовку к крупномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

В Киеве жизнь якобы продолжалась как обычно для многих в мягкий зимний день, с завтраками, обедами и церковными службами, до того, что Байден назвал в конце прошлой недели запланированным российским наступлением.

Катерина Спанчак, которая бежала из региона на востоке Украины, когда союзные России сепаратисты взяли его под свой контроль, была среди верующих, собравшихся в столичном Свято-Михайловском монастыре, окуренных зажженными верующими свечами, чтобы помолиться за спасение Украины.

«Мы все любим жизнь, и всех нас объединяет любовь к жизни», — сказала Спанчак, поверив себе в паузу. «Мы должны ценить это каждый день. Поэтому я думаю, что все будет хорошо».

«Наши общие молитвы помогут предотвратить эту разворачивающуюся трагедию», — сказал один верующий, назвавшийся только по имени Авла.

Официальный представитель США заявил в воскресенье, что утверждение Байдена о том, что Путин принял решение об отправке российских войск в Украину, основано на разведывательных данных о том, что российским передовым командирам было приказано начать последние приготовления к наступлению. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы описать конфиденциальную информацию.

Соединенные Штаты и многие европейские страны уже несколько недель обвиняют Путина в том, что он собирает силы, необходимые для вторжения в Украину — ориентированную на Запад демократию, стремящуюся вырваться из орбиты России, — и теперь пытается создать предлоги для вторжения.

Западные страны пригрозили серьезными санкциями, если Путин это сделает.

Официальные лица США в воскресенье защищали свое решение отложить запланированные финансовые санкции против России до любого вторжения после того, как президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Запад сделать больше.

«Если вы окажете давление на это средство сдерживания, оно просто больше не будет существовать как средство сдерживания», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби в интервью Fox об угрозе санкций со стороны Вашингтона.

Россия провела ядерные учения в субботу наряду с традиционными учениями в Беларуси, а также проводит военно-морские учения у побережья Черного моря.

Объявление о том, что Россия отказывается от своего обещания вывести свои войска из Беларуси, прозвучало после двух дней непрерывных обстрелов вдоль линии соприкосновения между украинскими солдатами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, районе, который, как опасаются Украина и Запад, может стать горячей точкой. . разжечь конфликт.

Байден созвал в Белом доме заседание Совета национальной безопасности, посвященное наращиванию Россией военной мощи вокруг Украины. Чиновники Белого дома не обнародовали немедленных подробностей о почти двухчасовом обсуждении.

«Мы говорим о возможности войны в Европе», — заявила ранее в воскресенье вице-президент США Камала Харрис на конференции по безопасности в Мюнхене, Германия, на которой мировые лидеры провели срочные консультации по кризису. «Прошло более 70 лет, и в течение этих 70 лет… были мир и безопасность».

В воскресенье Зеленский призвал в Twitter прекратить огонь. Россия отрицает планы вторжения, но Кремль не ответил на субботнее предложение Зеленского встретиться с Путиным.

После разговора с Макроном Путин обвинил Украину — ошибочно, по мнению тамошних наблюдателей, — в эскалации бомбардировок вдоль линии соприкосновения, а НАТО — в «перекачке современного оружия и боеприпасов» в Украину.

Макрон, лидер европейских усилий по поиску мирного решения с Россией, также поговорил отдельно с Зеленским, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Байденом.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Блинкен намеренно поднял вопрос о саммите Байдена и Путина в интервью американским телеканалам в воскресенье, чтобы поддержать дипломатию. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить обоснование США.

Блинкен сказал, что Байден «готов встретиться с президентом Путиным в любое время и в любой форме, если это поможет предотвратить войну». его телефон. Звонки с российским лидером.

Однако напряженность нарастала. Посольство США в Москве выпустило рекомендацию, призывающую американцев в России быть особенно бдительными. И он предупредил, что «у него есть планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США».

Непосредственные опасения были сосредоточены на востоке Украины, где украинские силы с 2014 года сражаются с пророссийскими повстанцами в ходе конфликта, в результате которого погибло почти 14 000 человек.

В Луганской и Донецкой областях на востоке Украины лидеры сепаратистов приказали провести полную военную мобилизацию и направили больше гражданских лиц в Россию, которая выдала около 700 000 паспортов жителям территорий, удерживаемых повстанцами. Утверждения о том, что российские граждане находятся в опасности, могут быть использованы в качестве оправдания военных действий.

Официальные лица в сепаратистских регионах заявили, что за последние сутки украинские силы нанесли несколько артиллерийских обстрелов и что двое мирных жителей были убиты во время неудавшейся атаки на село у границы с Россией. Украинские военные заявили, что двое солдат были убиты в результате обстрела сепаратистской стороны в субботу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «Когда напряжение накаляется до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, любая искра, любой незапланированный инцидент или любая мелкая спланированная провокация могут привести к последствиям, которых невозможно избежать. почини это.» Интервью транслировалось по российскому государственному телевидению в воскресенье.

На передовой украинские солдаты заявили, что им приказали не открывать ответный огонь. Захар Лечушон, глядя вдаль в бинокль, целый день следил за новостями из окопа, где они были выставлены у города Золотое.

«В данный момент мы не отвечаем на их огонь, потому что…» — сказал солдат, прежде чем его прервал звук приближающегося снаряда. «О! Они сейчас стреляют в нас. Они целятся в командный пункт».

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Хайнц сообщает из Москвы, а Миллер из Вашингтона. Мстислав Чернов в Золотом, Украина, Джер Молсон в Берлине, Амер Мадани в Мюнхене, Элейн Никмайер, Роберт Бернс, Мэтью Ли и Дарлин Супервиль в Вашингтоне, Людас Дапкус в Вильнюсе, Литва, и Юрас Карманау в Киеве внесли свой вклад в эту историю.

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