entertainment

Россия продлевает военные учения; Украина призывает к прекращению огня

21 февраля, 2022
Muhammad

Лори Хиннан, Джим Хайнц и Зик Миллер

Киев, Украина (AFP) – Россия в воскресенье отменила предыдущие обещания вывести десятки тысяч своих военнослужащих с северной границы Украины, что, по словам лидеров США, сделало Россию еще одним шагом к тому, что они назвали запланированным вторжением в Украину. Жители украинской столицы наполнили златоглавый собор молитвами о мире.

Российская мера расширяет то, что, по ее словам, было военными учениями, которые первоначально планировалось завершить в воскресенье, в результате которых около 30 000 российских военнослужащих прибыли в Белоруссию, соседнюю с Украиной на севере. Они входят в число не менее 150 000 российских солдат, дислоцированных сейчас за пределами Украины, наряду с танками, боевыми самолетами, артиллерией и другой военной техникой.

Продолжающееся развертывание российских войск в Беларуси вызвало опасения, что Россия направит эти силы для зачистки украинской столицы Киева, города с населением около 3 миллионов человек, расположенного менее чем в трех часах езды.

В ходе недавнего дипломатического маневра, организованного при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, Белый дом заявил, что президент США Джо Байден «в принципе» согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока он откладывает нападение, которое официальные лица США всё может случиться.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация ясно дала понять, что «мы привержены дипломатии до момента начала вторжения». Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны встретиться в четверг в Европе, если только Россия заранее не введет войска в Украину.

Мы всегда готовы к дипломатии. «Мы также готовы навязать быстрые и опасные последствия, если Россия вместо этого выберет войну», — говорится в заявлении Псаки. На данный момент Россия, похоже, продолжает подготовку к крупномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

В Киеве жизнь якобы продолжалась как обычно для многих в мягкий зимний день, с завтраками, обедами и церковными службами, до того, что Байден назвал в конце прошлой недели запланированным российским наступлением.

READ  Российская пианистка. Фредерик Дуглас

Катерина Спанчак, которая бежала из региона на востоке Украины, когда союзные России сепаратисты взяли его под свой контроль, была среди верующих, собравшихся в столичном Свято-Михайловском монастыре, окуренных зажженными верующими свечами, чтобы помолиться за спасение Украины.

«Мы все любим жизнь, и всех нас объединяет любовь к жизни», — сказала Спанчак, поверив себе в паузу. «Мы должны ценить это каждый день. Поэтому я думаю, что все будет хорошо».

«Наши общие молитвы помогут предотвратить эту разворачивающуюся трагедию», — сказал один верующий, назвавшийся только по имени Авла.

Официальный представитель США заявил в воскресенье, что утверждение Байдена о том, что Путин принял решение об отправке российских войск в Украину, основано на разведывательных данных о том, что российским передовым командирам было приказано начать последние приготовления к наступлению. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы описать конфиденциальную информацию.

Соединенные Штаты и многие европейские страны уже несколько недель обвиняют Путина в том, что он собирает силы, необходимые для вторжения в Украину — ориентированную на Запад демократию, стремящуюся вырваться из орбиты России, — и теперь пытается создать предлоги для вторжения.

Западные страны пригрозили серьезными санкциями, если Путин это сделает.

Официальные лица США в воскресенье защищали свое решение отложить запланированные финансовые санкции против России до любого вторжения после того, как президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Запад сделать больше.

«Если вы окажете давление на это средство сдерживания, оно просто больше не будет существовать как средство сдерживания», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби в интервью Fox об угрозе санкций со стороны Вашингтона.

Россия провела ядерные учения в субботу наряду с традиционными учениями в Беларуси, а также проводит военно-морские учения у побережья Черного моря.

Объявление о том, что Россия отказывается от своего обещания вывести свои войска из Беларуси, прозвучало после двух дней непрерывных обстрелов вдоль линии соприкосновения между украинскими солдатами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, районе, который, как опасаются Украина и Запад, может стать горячей точкой. . разжечь конфликт.

READ  Говоря о Билле Косби, трансформировавшейся телевизионной паре и отравленном русском — победителях конкурса «Сандэнс», которых вы скоро увидите

Байден созвал в Белом доме заседание Совета национальной безопасности, посвященное наращиванию Россией военной мощи вокруг Украины. Чиновники Белого дома не обнародовали немедленных подробностей о почти двухчасовом обсуждении.

«Мы говорим о возможности войны в Европе», — заявила ранее в воскресенье вице-президент США Камала Харрис на конференции по безопасности в Мюнхене, Германия, на которой мировые лидеры провели срочные консультации по кризису. «Прошло более 70 лет, и в течение этих 70 лет… были мир и безопасность».

В воскресенье Зеленский призвал в Twitter прекратить огонь. Россия отрицает планы вторжения, но Кремль не ответил на субботнее предложение Зеленского встретиться с Путиным.

После разговора с Макроном Путин обвинил Украину — ошибочно, по мнению тамошних наблюдателей, — в эскалации бомбардировок вдоль линии соприкосновения, а НАТО — в «перекачке современного оружия и боеприпасов» в Украину.

Макрон, лидер европейских усилий по поиску мирного решения с Россией, также поговорил отдельно с Зеленским, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Байденом.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Блинкен намеренно поднял вопрос о саммите Байдена и Путина в интервью американским телеканалам в воскресенье, чтобы поддержать дипломатию. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить обоснование США.

Блинкен сказал, что Байден «готов встретиться с президентом Путиным в любое время и в любой форме, если это поможет предотвратить войну». его телефон. Звонки с российским лидером.

Однако напряженность нарастала. Посольство США в Москве выпустило рекомендацию, призывающую американцев в России быть особенно бдительными. И он предупредил, что «у него есть планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США».

Непосредственные опасения были сосредоточены на востоке Украины, где украинские силы с 2014 года сражаются с пророссийскими повстанцами в ходе конфликта, в результате которого погибло почти 14 000 человек.

READ  «Король мошенничества» осужден за мошенничество на сумму 7 миллионов долларов за цифровую рекламу! - СМИ, связь, информационные технологии и развлечения

В Луганской и Донецкой областях на востоке Украины лидеры сепаратистов приказали провести полную военную мобилизацию и направили больше гражданских лиц в Россию, которая выдала около 700 000 паспортов жителям территорий, удерживаемых повстанцами. Утверждения о том, что российские граждане находятся в опасности, могут быть использованы в качестве оправдания военных действий.

Официальные лица в сепаратистских регионах заявили, что за последние сутки украинские силы нанесли несколько артиллерийских обстрелов и что двое мирных жителей были убиты во время неудавшейся атаки на село у границы с Россией. Украинские военные заявили, что двое солдат были убиты в результате обстрела сепаратистской стороны в субботу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «Когда напряжение накаляется до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, любая искра, любой незапланированный инцидент или любая мелкая спланированная провокация могут привести к последствиям, которых невозможно избежать. почини это.» Интервью транслировалось по российскому государственному телевидению в воскресенье.

На передовой украинские солдаты заявили, что им приказали не открывать ответный огонь. Захар Лечушон, глядя вдаль в бинокль, целый день следил за новостями из окопа, где они были выставлены у города Золотое.

«В данный момент мы не отвечаем на их огонь, потому что…» — сказал солдат, прежде чем его прервал звук приближающегося снаряда. «О! Они сейчас стреляют в нас. Они целятся в командный пункт».

___

Хайнц сообщает из Москвы, а Миллер из Вашингтона. Мстислав Чернов в Золотом, Украина, Джер Молсон в Берлине, Амер Мадани в Мюнхене, Элейн Никмайер, Роберт Бернс, Мэтью Ли и Дарлин Супервиль в Вашингтоне, Людас Дапкус в Вильнюсе, Литва, и Юрас Карманау в Киеве внесли свой вклад в эту историю.

___

Следите за репортажами Associated Press об украинском кризисе на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *