Россия продлила арест репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича

Во вторник российский суд продлил срок содержания под стражей корреспондента Wall Street Journal Ивана Гершковича еще на три месяца.

Лефортовский суд Москвы вынес приговор после того, как Федеральная служба безопасности России, более известная как ФСБ, ходатайствовала о продлении срока предварительного заключения журналиста как минимум до 30 августа. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.. Первоначально арест Гершковича должен был закончиться 29 мая. Об этом сообщает The Wall Street Journal..

ФСБ 31-летний Гершкович был арестован., находившийся в пресс-поездке, был арестован в конце марта по обвинению в шпионаже, что сделало его первым американским журналистом, арестованным в России по такому обвинению со времен холодной войны. Гершкович, журнал и правительство США отвергли обвинения, а последнее официально объявило об этом в прошлом месяце. Он «несправедливо задержан» В России.

«Сегодня наш коллега и заслуженный журналист Иван Гершкович явился на досудебное заседание в одном из московских судов. Об этом говорится в сообщении журнала. Вторник. «Хотя мы ожидали, что неправомерный арест Эвана не изменится, мы глубоко разочарованы. Обвинения заведомо ложны, и мы продолжаем призывать к его немедленному освобождению».

В апреле российский судья Прошение Гершковича об освобождении было отклонено. из-под стражи. Россия также заблокировала запрос на консульский визит к Гершковичу 11 мая в ответ на то, что США не позволили российским журналистам присоединиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в ООН в Нью-Йорке.

Посольство США в Москве заявило, что оно «глубоко обеспокоено сегодняшним решением российского суда» о продлении срока содержания под стражей Гершковича, сообщает газета.

«Соединенные Штаты решительно возражают против того, что Россия продолжает отказывать в консульском доступе к г-ну Гершковичу», — добавила она. «Мы повторяем, что обвинения против него необоснованны, и призываем к немедленному освобождению г-на Гершковича».

Белый дом не сразу ответил на запрос HuffPost прокомментировать, как принятое во вторник решение российского суда может повлиять на переговоры об освобождении Гершковича. Ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Администрация Байдена «активно занимается» С Москвой освободить Гершковича.

«Хотел бы я сказать, что в этот момент есть четкий путь вперед», — сказал он на мероприятии, посвященном Всемирному дню свободы печати, организованном The Washington Post. «На данный момент у нас этого нет, но мы работаем над этим каждый божий день».