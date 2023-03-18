Россия продлит зерновую сделку с Украиной на 60 дней, а не на 120

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP) — Накануне истечения срока действия соглашения, позволяющего Украине экспортировать зерно, глава гуманитарной организации ООН в пятницу назвал его продление необходимым для обеспечения глобальных поставок продовольствия и предотвращения роста цен, как это было после российского вторжения. . чем его меньший сосед.

Представитель России в ООН подтвердил, что Москва готова продлить соглашение, но только на 60 дней, половину из 120-дневного срока в соглашении.

Брифинг в Совете Безопасности ООН российского посланника Василия Небензя, повторяющий то, что российская делегация сказала высокопоставленным чиновникам ООН на встрече в Женеве в понедельник, укрепил настойчивость Кремля в том, чтобы срок действия соглашения был сокращен до тех пор, пока не будут внесены изменения в то, как работает пакет. .

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция заключили соглашение между воюющими странами, которое позволит Украине — одной из самых важных житниц мира — доставлять продовольствие и удобрения из трех ее черноморских портов. Отдельный меморандум о взаимопонимании между ООН и Россией направлен на преодоление препятствий на пути поставок Москвой удобрений на мировые рынки.

Первоначальное 120-дневное соглашение было продлено в ноябре прошлого года и истекает в субботу. Он будет автоматически продлен еще на 120 дней, если одна из сторон не возражает, а Россия официально возражала, сказал Небензя.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс открыл заседание Совета Безопасности, заявив, что в рамках Черноморской зерновой инициативы глобальные цены на продовольствие продолжают падать.

Он сказал, что в рамках этой инициативы с августа прошлого года было экспортировано около 25 миллионов метрических тонн продуктов питания, а Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций смогла перевезти более полумиллиона метрических тонн пшеницы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане и Эфиопии. Кения, Сомали и Йемен. Гриффитс также заявил о необходимости полного выполнения меморандума между Россией и ООН.

Он сказал, что был достигнут «конкретный прогресс, но остаются препятствия, особенно в отношении платежных систем», подчеркнув, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и коммерческий директор Ребекка Гринспен «не жалеют усилий, чтобы способствовать его полной реализации».

Но представитель России Небензя заявил, что «меморандум просто не работает», и Организация Объединенных Наций должна признать, что у нее «нет рычагов для освобождения операций по экспорту российской сельскохозяйственной продукции от западных санкций» и что ее усилия не принесли результатов.

Он также заявил, что сделка по экспорту украинского зерна превратилась из гуманитарной инициативы по оказанию помощи развивающимся странам, сталкивающимся с резким ростом цен на продовольствие, в коммерческую операцию, приносящую пользу четырем ведущим мировым западным сельскохозяйственным компаниям.

В результате, сказал Небензя, Россия официально уведомила турецкую и украинскую стороны меморандумом о том, что не возражает против продления Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней, до 18 мая.

«Если Брюссель, Вашингтон и Лондон действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гуманитарному коридору, у них будет два месяца, чтобы вывести из-под санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский агропромышленный комплекс», — заявил российский полпред. Он сказал.

«Иначе мы не понимаем, как будет работать пакетная концепция Генерального секретаря ООН через эти простые договоренности», — сказал он.

Посол США Линда Томас-Гринфилд ответила, что мир знает, что экспорт продуктов питания из России, по крайней мере, так же высок, как и довоенный уровень, и «когда мы слышим, как российское правительство говорит, что ему запрещено экспортировать зерно и экспортировать удобрения, цифры показать, что это не так».

Когда дело доходит до санкций, сказала она, «мы предприняли чрезвычайные усилия, чтобы информировать правительства и частный сектор о явных сокращениях на продукты питания и удобрения». Проще говоря, штрафы не проблема.

Томас Гринфилд также раскритиковал Россию за задержку поставок из украинских портов, что увеличивает транспортные расходы.