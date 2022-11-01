Россия продолжает диалог с ООН и Турцией по возобновлению зерновой сделки

Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во вторник, что Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по возобновлению зерновой сделки.

Выступая на видеоконференции глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве, Мишустин заявил, что Россия считает обеспечение глобальной продовольственной безопасности одним из своих приоритетов.

Россия конструктивно работает в рамках «Черноморской инициативы» под эгидой ООН по экспорту украинской сельхозпродукции.

«Мы сделали это ответственно, несмотря на невыполнение договоренностей о снятии всех незаконных ограничений на российские удобрения и продукты питания», — сказал он.

Он заявил, что на прошлой неделе Украина атаковала российские корабли в порту Севастополя и сделала невозможным обеспечение безопасности упорядоченного гуманитарного коридора.

«Нам пришлось приостановить участие в зерновой сделке. Однако мы продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках договоренностей, подписанных в Стамбуле», — добавил он.

«Независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая этого года, Россия готова безвозмездно предоставить до 500 тысяч тонн зерна наиболее нуждающимся странам, а также поставлять все страны, заинтересованные в зерне, по доступным ценам, » он сказал.

Мишустин отметил, что на страны ШОС приходится более одной десятой части мирового аграрного сектора. Он добавил, что за восемь месяцев 2022 года Россия увеличила торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием со странами ШОС почти на четверть, примерно до 8,5 млрд долларов.

Он также сказал, что Запад продолжает оказывать давление на Москву: против страны уже введено 12 000 санкций, затрагивающих ключевые секторы в области финансов, технологий, нефти, горнодобывающей промышленности, газа и транспорта.

«Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабильности нашей экономической динамики», — сказал он.

Мишустин также призвал страны ШОС активизировать энергетическое сотрудничество, используя Энергетический клуб ШОС, и снять ограничения, препятствующие развитию транспортных коммуникаций между странами ШОС.

«Еще одна общая задача — добиться независимости от влияния третьих стран в финансовой сфере. Для этого мы предлагаем создать в Шанхайской организации сотрудничества собственную систему электронного обмена финансовой информацией и банковскими платежами.

«Мы считаем возможным использование национальных межбанковских коммуникационных площадок в качестве резервных каналов взаиморасчетов. Такой комплексный подход создаст более предсказуемые, понятные и надежные условия для наших предпринимателей», — сказал он.

Мишустин продолжил, что важно ускорить конвертацию платежей в национальные валюты.

Он также призвал ШОС продолжать поиск решений проблем изменения климата и создавать благоприятные условия для гуманитарного сотрудничества и спорта.

«ШОС, как убедительно продемонстрировал сентябрьский саммит, продолжает укрепляться как одно из самых надежных и влиятельных объединений на всем евразийском пространстве. (…) У наших стран есть все необходимое, чтобы уверенно двигаться вперед», — сказал он. .



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