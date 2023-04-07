Россия проиграла выборы в три органа ООН на Украине

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP) — На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций, что является признаком сопротивления ее агрессии в Украине. Сильнее, чем год назад.

54 члена ООН Голосование последовало за принятием шести необязательных резолюций против России в Экономическом и Социальном Совете. 193 члена ООН Последний — 23 февраля, в первую годовщину вторжения — призвал Москву прекратить боевые действия и вывести свои войска и проголосовал 141 против 7 при 32 воздержавшихся.

В голосовании ЭКОСОС Россия потерпела сокрушительное поражение от Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин. Эстония проиграла членство в исполнительном совете детского агентства ООН, ЮНИСЕФ. Армения и Чехия потерпели поражение на тайном референдуме о вступлении в Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования в среду: «Это четкий сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать посты в ключевых органах ООН, что является грубым нарушением Устава ООН».

При голосовании членов 14 комиссий, советов и экспертных групп, курируемых ЭКОСОС, Россия была избрана путем аккредитации в Комиссию социального развития — США и Великобритания вывели свои страны, заявив, что вторжение России нарушило международное право, а агрессия Украины . Территориальная целостность.

Россия также была избрана в состав Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.