Россия проигрывает путинскую газовую войну против ЕС

Через неделю после того, как российская энергетическая компания «Газпром» приостановила экспорт газа в Германию по «Северному потоку-1», президент России Владимир Путин под угрозой Если они попытаются контролировать цены на нефть и газ 7 сентября, им придется сократить оставшиеся поставки и провести «западную заморозку». Такие отчеты привели бы рынки в штопор и вызвали бы политическую панику всего несколько месяцев назад, но не сейчас. Вместо этого есть признаки того, что Путин, возможно, перегнул палку и может проиграть свою газовую войну против Европы.

Уже больше года «Газпром» держит в напряжении европейские энергетические рынки. Российская компания сократила общие поставки газа в Европу в этом году на 40% по сравнению с 2021 годом, ограничив экспорт ключевым покупателям или полностью прекратив поставки компаниям или странам, которые отказались подчиниться политическому давлению. Эта тактика подтолкнула европейские цены на газ к рекордно высокому уровню, увеличившись в десять раз по сравнению со средним показателем за пять лет, поскольку компании и правительства изо всех сил пытаются найти немедленные решения и избежать беспрецедентного зимнего энергетического кризиса.

Однако Европа приспосабливается к тактике России. Хотя цены очень волатильны и превышают средние показатели последних лет, они уже упали более чем на 40% с момента достижения рекордных максимумов в начале сентября. Тем временем рынки находят решения для новых условий, питая осторожный оптимизм в отношении того, что предстоящая зима не будет такой суровой, как изначально опасались многие в Европе.

Подписаться на UkraineAlert Пока весь мир наблюдает за тем, как разворачивается российское вторжение в Украину, UkraineAlert два раза в неделю доставляет лучшие экспертные знания и аналитические материалы Атлантического совета по Украине прямо в ваш почтовый ящик.

В отличие от 2021 года, когда в это время года европейские запасы газа были заполнены лишь на 67%, сейчас мощности хранилищ заполнены на 82%, что уже превышает целевой показатель в 80%, установленный ЕС для стран-членов к 1 октября. Уже одно это является выдающимся достижением, учитывая рост цен на газ в последние месяцы и тот факт, что российские поставки в Европу составляют менее четверти того, что «Газпром» экспортировал год назад.

В то же время рекордно высокие цены подтолкнули крупных промышленных потребителей к сдерживанию спроса, что помогло сбалансировать баланс спроса и предложения. На данный момент промышленный спрос в странах Западной Европы снизился почти на 22% по сравнению со средним показателем за пять лет, при этом газоемкие компании по производству удобрений закрывают или сокращают 70% производства, по данным ICIS, международного поставщика новостей и данных в области энергетики и нефтехимии.

Ситуация не очень благоприятна для промышленных потребителей и экономики в целом, но сокращение спроса является важнейшим инструментом преодоления кризиса предложения. ЕС рекомендовал сократить спрос на 15% по сравнению со средним показателем за пять лет с августа 2022 года по март 2023 года.

Европейские правительства также готовят своих людей к трудностям, с которыми они могут столкнуться этой зимой, и поощряют домохозяйства переключаться на альтернативные источники без газа или регулировать температуру в своих домах. Сообщение тонет. Только в августе общий спрос домохозяйств упал на 10%, в то время как европейские потребители спешат запастись солнечными панелями, тепловыми насосами или дровами, чтобы сэкономить газ.

События Центра Евразия

Что касается предложения, в Европе также происходят радикальные изменения. По всему континенту сейчас больше потоков газа с запада на восток, чем с востока на запад. Это означает, что Европа сейчас решительно возвращается к мировым поставкам сжиженного природного газа с импортом СПГ на рекордных уровнях. В этом году Европа получила 1026 партий СПГ, почти половина из которых поступила из США. Для сравнения, согласно данным ICIS, годовой экспорт СПГ из Европы в 2021 году составил 1135 единиц, из которых только 197 единиц поступили из США.

Эти объемы еще больше вырастут в последние месяцы года, поскольку многие страны расширяют свою инфраструктуру импорта СПГ. Две плавучие установки для хранения и регазификации (FSRU) уже подключены в Нидерландах и готовятся к приему первых поставок СПГ из США. Новые объекты будут обслуживать не только местные компании, но и потребителей даже в Чешской Республике, не имеющей выхода к морю.

Германия также рассчитывает ввести в эксплуатацию три FSRU к марту 2023 года, и ожидается, что еще три будут введены в эксплуатацию к концу 2023 года. Другие страны, такие как Эстония и Финляндия, совместно арендовали FSRU, который начнет функционировать в декабре 2022 года. Польша ожидает, что по трубопроводу поступит норвежский газ к началу октября 2022 года.

При условии мягкой зимы без суровых холодов Европа сможет преодолеть нынешние вызовы, даже если «Газпром» полностью прекратит поставки газа. Однако это зависит от технической способности операторов инфраструктуры управлять системами передачи электроэнергии и газа, чтобы избежать возможных отключений, а также от отдельных государств-членов, готовых вместе поддерживать друг друга в случае необходимости.

Франция и Германия уже пообещали оказать необходимую помощь, при этом первая предложила заменить природный газ электричеством в случае дефицита этой зимой. Такие соглашения о солидарности должны быть распространены на всю Европу и включать страны, не входящие в ЕС, такие как Украина и Молдова.

Политики ЕС в настоящее время находятся под сильным политическим давлением, чтобы принять популистские меры для защиты потребителей от более высоких счетов за электроэнергию и возможного нормирования. Хотя защита уязвимых является гуманитарной задачей, политики также должны помнить о мерах, принимаемых для того, чтобы в долгосрочной перспективе не причинить больше вреда, чем пользы в краткосрочной перспективе. Им следует помнить, что одной из главных причин, почему Европа балансирует на грани энергетического кризиса, является газовая война России против европейских потребителей. Есть обнадеживающие признаки того, что Путин проигрывает свою газовую войну, но Европа должна обеспечить, чтобы Россия в конце концов разоружилась.

Др. Ара Сабатус — старший журналист в области энергетики, который пишет о Восточной Европе, Турции и Украине для Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), глобального поставщика новостей и рыночных данных в области энергетики и нефтехимии, базирующегося в Лондоне. Ее видение принадлежит ей. Вы можете следить за ней в Твиттере @ASabadus.

читать далее

Мнения, выраженные в UkraineAlert, принадлежат исключительно редакции и не обязательно отражают точку зрения Атлантического совета, его сотрудников или спонсоров.

Евразия Центр Его миссия заключается в продвижении трансатлантического сотрудничества в продвижении стабильности, демократических ценностей и процветания в Евразии, от Восточной Европы и Турции на западе до Кавказа, России и Центральной Азии на востоке.

Следите за нами в социальных сетях

И поддержите нашу работу

На фото: Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 2022 года во Владивостоке. 7 сентября 2022 г. (Сергей Бобылев/Фотоагентство ТАСС/Раздаточный материал через REUTERS)