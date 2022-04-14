Россия просит помощи у Бразилии, чтобы не допустить исключения МВФ из Всемирного банка

Министр финансов России Антон Силуанов написал письмо министру экономики Паулу Гедесу, в котором призвал «Бразилию поддержать предотвращение политических обвинений и дискриминации в международных финансовых институтах и ​​на многосторонних форумах».

«Закулисно ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или исключению России из процесса принятия решений», — написал Силуванов.

Письмо, в котором не упоминалась война на Украине, датировано 30 марта и было направлено бразильскому министру в среду послом России в Бразилии.

«Как известно, Россия переживает сложный период экономических и финансовых потрясений из-за санкций, введенных США и их союзниками», — сказал он.

Министр финансов США Джанет Йеллен, ссылаясь на вторжение, заявила на прошлой неделе, что Соединенные Штаты не будут участвовать ни в каких встречах G20, если бы существовала Россия.

По словам Сильванова, почти половина международных резервов России заморожена, а внешнеторговые операции заблокированы, в том числе экономическими партнерами из стран с формирующимся рынком.

«США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества», — добавил он.

Силуанов заявил, что санкции нарушают принципы Бреттон-Вудского соглашения, которым учреждены МВФ и Всемирный банк.

«Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если не будут предприняты коллективные действия для его разрешения», — написал он Гедесу.

Крайне правый президент Бразилии Жаир Болсанаро, посетивший Москву за несколько дней до вторжения, заявил, что Бразилия занимает нейтральную позицию в отношении украинского кризиса и не осуждает вторжение, что вызвало критику со стороны администрации Байдена.

За неделю до начала вторжения Больцано выразил «единство» на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 16 февраля.

Бразилия выступает против исключения России из G20 по просьбе министра иностранных дел США Карлоса Франко.

«Самое важное в настоящее время — это то, что все международные форумы, G20, ВТО, ФАО должны работать в полную силу, включая все страны, включая Россию», — заявил Франка на слушаниях в Сенате 25 марта.