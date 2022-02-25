«Россия против войны»: редкая многотысячная демонстрация | Новости российско-украинского кризиса

Примечание: все протестующие, опрошенные для этой статьи, отказались назвать свое имя, опасаясь за свою безопасность.

Санкт-Петербург, Россия — «Не драться!» В четверг вечером толпа, состоящая в основном из молодых россиян, скандировала, собравшись на Невском проспекте, главной улице Санкт-Петербурга.

В Утром президент России Владимир Путин призвал к «военной операции» внутри Украины после нескольких месяцев напряженности в отношениях с Киевом и его западными союзниками.

В речи перед атаками Путин упомянул НАТО и сказал, что «военная машина движется и… приближается к нашим границам» и «у нее нет другого выбора, кроме как вторгнуться в Украину».

Российские войска пересекли раздираемые конфликтом районы восточной Украины. Там поддерживаемые Москвой сепаратисты в последнее время наносили удары по территориям, официально признанным Кремлем, в том числе по квартирам в Харькове и за его пределами.

В одночасье, когда украинцы бежали из своей страны, тысячи протестующих в России взяли под жесткий контроль и собрались в знак солидарности.

Несмотря на растущие в последние несколько месяцев трения между Востоком и Западом по поводу российской военной структуры на границе с Украиной, разногласия в самой большой стране мира ограничились несколькими отдельными пикетами.

Некоторые считали, что этот конфликт на самом деле приведет к войне.

Но разногласия резко усилились после того, как Путин открыл то, что было названо одной из «самых темных глав» в Европе со времен Второй мировой войны.

«У меня нет слов, это отвратительно», — сказала Al Jazeera молодая женщина на митинге в Санкт-Петербурге. «Что тут сказать? Мы чувствуем бессилие и боль.

«Не сражайся», — гласит маска этого противника. [Niko Vorobyov/Al Jazeera]

Он был одним из тысяч русских во многих городах, и они вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев; Сотни были арестованы.

Ранее в четверг десятки журналистов, репортеров и представителей СМИ, в основном независимые магазины и BBC, подписали петицию, осуждающую действия России в Украине.

Более сотни муниципальных делегатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани и других городов подписали открытое письмо к гражданам России, призывая их не участвовать или хранить молчание.

«Мы, народные избранники, безоговорочно осуждаем военное нападение России на Украину», — говорится в письме. «Это беспрецедентное злодеяние, которое не может быть оправдано».

В Санкт-Петербурге около 19:00 (16:00 по Гринвичу) по местному времени протестующие даже начали протестовать у исторических торговых рядов Гостиного двора.

Ситуация была напряженной, так как некоторые люди плакали на фоне большого присутствия полиции.

Женщина держала букет воздушных шаров в цветах украинского флага.

У толпы, казалось, не было ни малейшей надежды на то, что их редкие протесты что-то изменят, но для некоторых митинги были оживленными.

«По крайней мере, мне не стыдно быть здесь», — сказал один. «Я был так смущен этим утром».

«Надеяться? Мы единственная надежда. Когда мы здесь, надежды больше», — сказал более уверенный в себе участник.

В Петербурге ОМОН арестовал многих полицейских [Niko Vorobyov/Al Jazeera]

Когда начался митинг, милиция уже была на позициях, в автобусах, которые подвезли к митингующим в бронежилетах, касках и очках, стоял омоновский мятежник.

Но не предпринимал попыток окружить район.

Вместо этого вошел полицейский с громкоговорителем, предупредив, что это несанкционированная демонстрация и что присутствующие могут быть арестованы и привлечены к ответственности.

«Украина нам не враг!» Толпа аплодировала и скандировала.

«Россия против войны!»

В сюрреалистической сцене между лозунгами и криками иногда можно услышать громкую джазовую музыку из торгового центра.

Численность митинга подсчитать было сложно, но человек было как минимум несколько сотен.

Толпа металась взад и вперед, когда отряды полиции по охране общественного порядка время от времени выдвигались вперед, чтобы поймать протестующих, появляясь случайным образом и таща их на автобусах, чтобы забрать.

«Стыд!» Раздались аплодисменты, когда одного из них с криком увели. И «Один за всех, и один за всех!»

«У моего друга ничего не украли, он действительно просто стоял там», — сказал один из них. «По крайней мере, в автобусе жарко», — пошутил он.

Несмотря на случайные аресты, к вечеру толпа увеличилась.

В 21:00 (18:00 по Гринвичу) репортер увидел, как некоторых людей уносили за руки и за ноги. Несмотря на избиение полицией, репортер не заметил, что их использовали.

«Полиция с народом, не служи демону!» Кто-то крикнул.

«Интересно, что думают эти астронавты», — сказала себе одна женщина, имея в виду шлемы повстанцев.

«Почему вы не с нами? Если мы пойдем на войну, вам придется сражаться и умирать», — сказала одна женщина ОМОНу.

В 22:00 (19:00 по Гринвичу) толпа поредела из-за продолжающегося давления со стороны полиции, хотя большая группа пересекла канализацию и снова собралась на другой стороне улицы.

«Путин — убийца! Путин позорит Россию! Кричал. «Украина! Украина! «

«Сколько продлится эта война — лотерея», — пробормотал один из протестующих. «Никто не может предсказать, что этот человек сделает дальше».

Плакат, изображающий Путина в образе Гитлера со словом «Неясно», отмечающий присоединение Австрии к Германии перед Второй мировой войной. [Niko Vorobyov/Al Jazeera]