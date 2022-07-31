Россия публикует «карту будущего» Украины; Самая большая страна Европы сокращается до Киева, а Россия поглощает все остальное

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент — Дмитрий Медведев опубликовал карты, иллюстрирующие то, что, по его мнению, будет судьбой Украины. По словам Медведева, Украина, вероятно, сведется к Киеву и его окрестностям.

27 июля Медведев Он поделился Две карты в сообщении Telegram, первая из которых показывает территорию Украины до украинского кризиса 2014 года, включают Крым и две восточные области, Донецкую и Луганскую области.

«В сознании президента Украины, пораженного психотропными веществами, так выглядит карта светлого будущего его страны», — написал Медведев о первой карте в своем Telegram-посте.

На второй карте территория Украины была уменьшена до небольших областей в Киеве и его окрестностях, с семью областями на западе, ограниченными Польшей и тремя на юго-западе с Венгрией и Румынией. Остальная часть страны была полностью поглощена Россией.

Как показано на карте, семь областей, аннексированных Польшей, включают Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Хмельницкий и Житомир. Румыния изображается присоединяющейся к двум областям — Черновицкой и Винницкой, а Венгрия — присоединяющейся к Угороду.

«Западные исследователи считают, что на самом деле это выглядит так», — сказал он о второй карте, не уточнив «западный исследователь».

Остальная часть украинской территории граничит с Молдовой, обозначенной как «Россия».

Ястребиный Медведев стал реформатором

Две карты, опубликованные Медведевым, являются последними в серии ястребиных комментариев, которые бывший российский президент сделал в своих сообщениях в Telegram с начала российского вторжения в Украину.

Медведев, которого когда-то считали на Западе реформатором, а в настоящее время он является заместителем председателя Совета безопасности России, с начала российского вторжения в Украину стал играть все более воинственный тон.

7 июня он опубликовал весьма угрожающий пост в Telegram, в котором назвал врагов России «ублюдками и выродками», которые «желают смерти России», и поклялся «сделать все», пока он жив. Заставь их исчезнуть».

«Меня Сусто Спрашивают, Бочему Мой Пост и Телеграм Такей Рески. Отвечаю – я или Ненавию. Они ублюдки и ублюдки. Они хотят смерти, Россия. И бога я джив, и пуду делат всё, хтоби они иссэсли». Товарищ Працедаделя Совбеза Ра Дмитрий Медведев Вискасался. pic.twitter.com/L7brK88cX5 — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) 7 июня 2022 г.

«Дмитрий Медведев пытается изменить свою значимость — и свою лояльность — на что-то гораздо более ястребиное и нетерпимое к оттенкам серого», — заявил недавно Бен Ноубл, доцент кафедры российской политики в Университетском колледже Лондона. сказал Московское время.

Украинская территория под российской оккупацией

Пока что России удалось взять под свой полный контроль Луганскую область, и в настоящее время она сосредоточена на захвате Донецка, после чего весь регион Донбасса перейдет под российскую оккупацию, достигнув цели по освобождению республик Донбасса.

Кроме того, русская армия Ограничения Некоторые северо-восточные районы Харьковской области и районы Херсонской и Запорожской областей на юге до 27 июля.

Взяв под свой контроль республики Донбасса, Москва может объявить «спецоперацию» успешной, предполагают эксперты, которую президент Путин может продать как победу российскому народу.

Президент Путин держал себя в руках сказал «Глобальной целью» российской военной операции на Украине в июне было освобождение Донбасса, защита его жителей и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Однако, судя по опубликованным Медведевым картам, не похоже, чтобы Россия оккупировала лишь несколько областей на юге и востоке Украины. Как было заявлено в начале российской специальной военной операции, конечной целью президента Путина является «нацификация» Украины.

«Я думаю, что план России сейчас состоит в том, чтобы захватить Донбасс и посмотреть, что они могут сделать дальше», — сказал Олег Игнатов, старший аналитик российской кризисной группы. сказал Newsweek.

Украина дает отпор

Между тем, согласно сводке разведки Минобороны Великобритании от 28 июля, украинские военные перешли в контрнаступление на юге, которое набирает обороты.

19 июля украинские силы применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Химарс» для обстрела Антоновского моста. Важная переправа через реку Он соединяет Херсон и Крым.

Мост пересекает реку Днепр и является ключевым маршрутом снабжения российской армии на оккупированные территории к западу от моста.

Кроме того, по состоянию на 27 июля, согласно обновленной информации разведки Минобороны Великобритании, украинские силы, возможно, установили мост к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона.

По данным Минобороны Великобритании, 49-я армия России, дислоцированная на западном берегу Днепра, выглядит уязвимой. Также политически и символически важный для России город Херсон практически отрезан от остальных оккупированных территорий.

Херсон стал первым городом Украины после вторжения российских войск в феврале.