Economy

Россия Путина подавляет свободу слова и политическое инакомыслие

17 октября, 2021
Marfa Fedoroa

МОСКВА – Россия находится в эпицентре крупнейших репрессий против свободной прессы и политического инакомыслия с советских времен.

Он ведет множество тенденций, и они существуют уже много лет. Но за последние 18 месяцев давление государства на независимую прессу резко возросло.

Вместо открытой жестокости эта последняя кампания незаметно проводится с использованием малоизвестного юридического инструмента: закона, регулирующего деятельность так называемых иностранных агентов.

Его первое применение против СМИ произошло в 2017 году, когда несколько СМИ, финансируемых правительством США, например «Голос Америки», были объявлены иностранными агентами. Но в прошлом году государство начало публиковать его против независимых российских журналистов.

«Речь идет не о получении денег из-за границы», – сказала 27-летняя Соня Гройсманн, репортер, которая была добавлена ​​в список иностранных клиентов после того, как ее агентство «Proekt» было уволено после того, как ее назвали «нежелательной».

«Это закон – заставить замолчать все независимые голоса», – сказала она.

Первыми целями этой атаки на независимую и критически настроенную прессу в России были юридические лица – целые редакции. Но в последнее время государство стало применять этот ярлык и к отдельным журналистам. Гроссманн был одним из них. Список является общедоступным и часто служит первоначальным уведомлением, которое затрагиваемые стороны получают от властей, чтобы проинформировать их о своей новой реальности.

Норвежский Нобелевский комитет признал проблемы, с которыми столкнулись российские журналисты 8 октября, когда Дмитрий Муратов, редактор независимого новостного агентства «Новая газета», вручил в этом году Совместную премию мира за свои «усилия по защите свободы слова» в стране.

Муратов посвятил награду своим «покойным коллегам», что является прямым указанием на цену, которую журналисты-фрилансеры в России платят на протяжении многих лет за свою работу. В частности, компания «Новая газета» нанесла огромные убытки. Муратов получил награду через день после пятнадцатой годовщины убийства своего самого известного корреспондента Анны Политковской.

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Пресс-служба Кремля сообщила NBC News, что лица, обозначенные как иностранные агенты, не ограничены законом в работе журналистами и имеют право обжаловать назначение в суд.

Действия Кремля против внутренней оппозиции вызвали опасения по поводу возврата к подходу коммунистической эпохи к свободе слова.Спенсер Платт / Getty Images

Закон об иностранных агентах был подписан в 2012 году. До того, как он впервые был использован против СМИ в 2017 году, государство использовало его против НПО и организаций гражданского общества, часто занимающихся правами человека, которые получали иностранные гранты.

«Я не думаю, что для российского гражданского общества и СМИ в целом были худшие времена», – сказал Алексей Ковалев, редактор независимого новостного сайта Medusa. «И я думаю, что мы еще не достигли дна, потому что у этой машины на самом деле нет задней передачи. На самом деле становится еще хуже».

Принцип его работы прост: каждую пятницу министерство юстиции обновляет публичный список «иностранных агентов», публикуемый на его веб-сайте. Сейчас в списке около 90 организаций и частных лиц. Список почти удвоился за последний месяц, и теперь появляются почти все крупные независимые торговые точки.

«Власти становятся умными и изощренными, – сказал Гленоса, директор по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов. «Они не используют целенаправленные убийства журналистов, как 20 лет назад. Они используют законодательство, чтобы узаконить кампанию».

Назначая журналиста или СМИ в качестве иностранного агента, государство возлагает на них два основных юридических бремени: первое – это оговорка об отказе от ответственности, предусмотренная законом, которая должна сопровождать все, что он публикует в Интернете; Второй – это ежеквартальный отчет обо всей их финансовой деятельности. Любая ошибка в любом из них может повлечь за собой уголовное преследование и / или штраф.

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«Не российское государство толкает вас к тому, чтобы бросить работу, вы сами должны убить свою работу», – сказал Ковалев. Вам следует нанять юриста для обработки документов и бухгалтера для обработки финансовых документов. А теперь, когда есть люди, объявившие иностранных агентов, вы видите, насколько это ужасно на самом деле ».

Президент Владимир Путин обратился к закону на форуме в Москве в среду, защищая список иностранных агентов как бюрократическую рутину, подобную Закону о регистрации иностранных агентов в Соединенных Штатах. Этот закон обязывает зарубежные аналитические центры, лоббирующие группы и СМИ, финансируемые государством, сообщать о финансовых отношениях с иностранными правительствами, но он менее агрессивен, чем российский закон.

«Этот закон был принят в США в 1930-х годах, он действует до сих пор и, в частности, применяется к российским СМИ», – сказал Путин. «Это делается там и в нашей стране с одной целью: защитить внутриполитические процессы от внешнего влияния. Иностранным агентам не запрещается заниматься какой-либо политической или профессиональной деятельностью, им просто нужно зарегистрироваться».

Москва давно пыталась отвергнуть обвинения в подавлении инакомыслия, заявив, что она ничем не отличается от Соединенных Штатов.Спенсер Платт / Getty Images

Саид из CPJ сказал, что, когда США использовали FARA против финансируемых государством российских изданий, таких как Russia Today и Sputnik в 2017 году, организация предупредила об этом, утверждая, что российское правительство примет ответные меры со стороны российских властей. По его словам, именно это произошло с «Голосом Америки» в России.

Комитет защиты журналистов также предупредил, что Россия сделает еще один шаг вперед и использует свою версию Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) против независимых СМИ. Он также сказал, что вот что произошло.

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Российские журналисты, которые занимаются брендом дома, отмечают, что нет никакого суда, никакого бремени для государства по предоставлению доказательств того, что организация или физическое лицо, внесенное в реестр иностранных агентов, получила какие-либо деньги из-за границы.

Тем, кто попал в список, он кажется постоянным.

«Единственные случаи, когда кому-то удалось выйти из списка, – это организации, которые уничтожили себя, но я не могу уничтожить себя», – сказал Гройцманн. «Итак, есть только два варианта: первый вариант – некоторые чиновники попросят Министерство юстиции исключить вас из списка».

«Второй вариант – моя смерть», – сказала она. «Может быть, это более реалистично».

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