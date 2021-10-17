Россия Путина подавляет свободу слова и политическое инакомыслие

МОСКВА – Россия находится в эпицентре крупнейших репрессий против свободной прессы и политического инакомыслия с советских времен.

Он ведет множество тенденций, и они существуют уже много лет. Но за последние 18 месяцев давление государства на независимую прессу резко возросло.

Вместо открытой жестокости эта последняя кампания незаметно проводится с использованием малоизвестного юридического инструмента: закона, регулирующего деятельность так называемых иностранных агентов.

Его первое применение против СМИ произошло в 2017 году, когда несколько СМИ, финансируемых правительством США, например «Голос Америки», были объявлены иностранными агентами. Но в прошлом году государство начало публиковать его против независимых российских журналистов.

«Речь идет не о получении денег из-за границы», – сказала 27-летняя Соня Гройсманн, репортер, которая была добавлена ​​в список иностранных клиентов после того, как ее агентство «Proekt» было уволено после того, как ее назвали «нежелательной».

«Это закон – заставить замолчать все независимые голоса», – сказала она.

Первыми целями этой атаки на независимую и критически настроенную прессу в России были юридические лица – целые редакции. Но в последнее время государство стало применять этот ярлык и к отдельным журналистам. Гроссманн был одним из них. Список является общедоступным и часто служит первоначальным уведомлением, которое затрагиваемые стороны получают от властей, чтобы проинформировать их о своей новой реальности.

Норвежский Нобелевский комитет признал проблемы, с которыми столкнулись российские журналисты 8 октября, когда Дмитрий Муратов, редактор независимого новостного агентства «Новая газета», вручил в этом году Совместную премию мира за свои «усилия по защите свободы слова» в стране.

Муратов посвятил награду своим «покойным коллегам», что является прямым указанием на цену, которую журналисты-фрилансеры в России платят на протяжении многих лет за свою работу. В частности, компания «Новая газета» нанесла огромные убытки. Муратов получил награду через день после пятнадцатой годовщины убийства своего самого известного корреспондента Анны Политковской.

Пресс-служба Кремля сообщила NBC News, что лица, обозначенные как иностранные агенты, не ограничены законом в работе журналистами и имеют право обжаловать назначение в суд.

Действия Кремля против внутренней оппозиции вызвали опасения по поводу возврата к подходу коммунистической эпохи к свободе слова. Спенсер Платт / Getty Images

Закон об иностранных агентах был подписан в 2012 году. До того, как он впервые был использован против СМИ в 2017 году, государство использовало его против НПО и организаций гражданского общества, часто занимающихся правами человека, которые получали иностранные гранты.

«Я не думаю, что для российского гражданского общества и СМИ в целом были худшие времена», – сказал Алексей Ковалев, редактор независимого новостного сайта Medusa. «И я думаю, что мы еще не достигли дна, потому что у этой машины на самом деле нет задней передачи. На самом деле становится еще хуже».

Принцип его работы прост: каждую пятницу министерство юстиции обновляет публичный список «иностранных агентов», публикуемый на его веб-сайте. Сейчас в списке около 90 организаций и частных лиц. Список почти удвоился за последний месяц, и теперь появляются почти все крупные независимые торговые точки.

«Власти становятся умными и изощренными, – сказал Гленоса, директор по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов. «Они не используют целенаправленные убийства журналистов, как 20 лет назад. Они используют законодательство, чтобы узаконить кампанию».

Назначая журналиста или СМИ в качестве иностранного агента, государство возлагает на них два основных юридических бремени: первое – это оговорка об отказе от ответственности, предусмотренная законом, которая должна сопровождать все, что он публикует в Интернете; Второй – это ежеквартальный отчет обо всей их финансовой деятельности. Любая ошибка в любом из них может повлечь за собой уголовное преследование и / или штраф.

«Не российское государство толкает вас к тому, чтобы бросить работу, вы сами должны убить свою работу», – сказал Ковалев. Вам следует нанять юриста для обработки документов и бухгалтера для обработки финансовых документов. А теперь, когда есть люди, объявившие иностранных агентов, вы видите, насколько это ужасно на самом деле ».

Президент Владимир Путин обратился к закону на форуме в Москве в среду, защищая список иностранных агентов как бюрократическую рутину, подобную Закону о регистрации иностранных агентов в Соединенных Штатах. Этот закон обязывает зарубежные аналитические центры, лоббирующие группы и СМИ, финансируемые государством, сообщать о финансовых отношениях с иностранными правительствами, но он менее агрессивен, чем российский закон.

«Этот закон был принят в США в 1930-х годах, он действует до сих пор и, в частности, применяется к российским СМИ», – сказал Путин. «Это делается там и в нашей стране с одной целью: защитить внутриполитические процессы от внешнего влияния. Иностранным агентам не запрещается заниматься какой-либо политической или профессиональной деятельностью, им просто нужно зарегистрироваться».

Москва давно пыталась отвергнуть обвинения в подавлении инакомыслия, заявив, что она ничем не отличается от Соединенных Штатов. Спенсер Платт / Getty Images

Саид из CPJ сказал, что, когда США использовали FARA против финансируемых государством российских изданий, таких как Russia Today и Sputnik в 2017 году, организация предупредила об этом, утверждая, что российское правительство примет ответные меры со стороны российских властей. По его словам, именно это произошло с «Голосом Америки» в России.

Комитет защиты журналистов также предупредил, что Россия сделает еще один шаг вперед и использует свою версию Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) против независимых СМИ. Он также сказал, что вот что произошло.

Российские журналисты, которые занимаются брендом дома, отмечают, что нет никакого суда, никакого бремени для государства по предоставлению доказательств того, что организация или физическое лицо, внесенное в реестр иностранных агентов, получила какие-либо деньги из-за границы.

Тем, кто попал в список, он кажется постоянным.

«Единственные случаи, когда кому-то удалось выйти из списка, – это организации, которые уничтожили себя, но я не могу уничтожить себя», – сказал Гройцманн. «Итак, есть только два варианта: первый вариант – некоторые чиновники попросят Министерство юстиции исключить вас из списка».

«Второй вариант – моя смерть», – сказала она. «Может быть, это более реалистично».