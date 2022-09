Россия пытается заманить индийских туристов для противодействия западным санкциям

Москва и Санкт-Петербург направляют большие делегации на туристическую выставку ОТМ для привлечения туристов



Москва и Санкт-Петербург направляют большие делегации на туристическую выставку ОТМ для привлечения туристов



Россия, находящаяся под санкциями, предпринимает решительные попытки заманить индийских путешественников в свои крупные города.

Два его крупнейших города, Москва и Санкт-Петербург, направили туристические делегации на продолжающееся деловое мероприятие под названием OTM, чтобы привлечь большое количество турагентов к продаже турпакетов и привлечению индийцев.

«Во время эпидемии поток туристов значительно сократился. Для Санкт-Петербурга он сократился на 72%. В тот период внутренний туризм испытал значительный рост. «Сейчас мы видим желание индийцев», — сказала Кузинская Юлия, Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Посетите наши направления». [payment] Вопросы решались и «обсуждались на высшем уровне». Несмотря на войну, по ее словам, «туристам абсолютно ничего не угрожает, все мирно».

Она сказала: «Мы очень стараемся привлечь людей из Азии, и мы видим, что все больше и больше людей начинают приезжать из Индии. Мы знаем, что азиатские рынки имеют огромный потенциал.

Комитет по туризму города Москвы установил стенд на ОТМ, чтобы продемонстрировать свой потенциал в сфере туризма и конгрессов. Московская делегация ведет переговоры с представителями туриндустрии и знакомит кинопродюсеров Мумбаи с направлениями.

Алина Арутюнова, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы, рассказала, что приехала в Мумбаи для укрепления связей с Индией.

Сейчас в Москву ездит больше индийцев и проблем с выплатами нет. «Мы сосредоточены на Индии и Саудовской Аравии, чтобы привлечь туристов», — сказала она.

Одним из драйверов роста является визовая политика России. Она добавила, что президент Владимир Путин в сентябре поддержал инициативу о введении безвизового режима для групп иностранных туристов.

Кроме того, приложение электронной визы будет предоставлено для 52 стран, включая Индию. «Это упрощенная процедура подачи документов онлайн», — добавила она.

Санджив Агарвал, председатель и главный исполнительный директор Fairfest Media Ltd. , организаторы OTM, заявили, что многие традиционные зарубежные направления, такие как Европа и Америка, не преуспевают, поскольку они не смогли обработать необходимое количество виз из-за кадрового кризиса в их посольствах.

Это создало уникальные возможности для некоторых нетрадиционных направлений, таких как Россия, для преодоления разрыва. Индейцев очень мало, около сотни [as compared to 50 lakh to U.K. and 15 lakh to small European countries] Они направлялись в Россию незадолго до пандемии. Сейчас многие западники не едут в Россию, им сейчас нужны индийцы.

«Итак, они пришли в полную силу, и теперь индийцы легко получают российскую визу. Поскольку россияне не получают визу в западный мир, они теперь будут приезжать в Индию».

Джиоти Майал, президент Ассоциации турагентов Индии (TAAI), заявила, что такие платформы, как OTM, вернут бизнес после пандемии.

«Это необходимость часа. Пришло время восстановить связь со всеми, а также возобновить сотрудничество с ними. Прямо сейчас Индия является отличным исходным рынком, потому что Китай заблокирован. У Индии есть прекрасная возможность, поскольку все обхаживают нас. Но настало время привлечь их, потому что наши прибывающие рейсы должны быть очень сильными».

«Много лет назад у нас была возможность стать крупнейшим центром путешествий и туризма. Но мы проиграли Дубаю, Сингапуру и Гонконгу. Настало время Индии вернуться и стать крупнейшим центром путешествий».

Катарский туризм также привлекает индийцев. Мы всегда считаем, что Индия является основным источником для рынка Катара. В ближайшие месяцы у нас будет чемпионат мира по футболу, и мы примем большое количество индийцев. «С 2023 года Катар будет готов с инфраструктурой для развлечений», — сказал Сандип Шевель, региональный директор Qatar Tourism.