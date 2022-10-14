Россия пытается перекрыть подачу воды и электричества украинцам

Пожарная машина стоит перед горящей электроподстанцией во время тушения пожара в Харькове, Украина, 11 сентября 2022 года. Два человека погибли при попадании ракеты в электроподстанцию на окраине Харькова. В результате попадания двух российских крылатых ракет в 20:00 в городе прогремели взрывы, разрушено административное здание, загорелись трансформаторы. Весь город погрузился во тьму примерно на четыре часа.
Глобальные изображения Украина | Новости Гетти Изображений | Хорошие картинки
На этой неделе Украина столкнулась с российскими ракетными атаками на свою энергетическую инфраструктуру, что привело к повсеместному отключению воды и электричества, повреждению ее коммуникационной сети и отключению электроэнергии в городах по всей стране.
Они затронули сотни тысяч украинцев, и такие атаки, а также возможность нападения на критически важную инфраструктуру России делают мирных жителей более уязвимыми по мере приближения зимы.
«По последним данным, которые у нас есть, около 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено, и правительство делает все возможное, чтобы быстро восстановить все это», — сказал CNBC Юрий Зак, советник министра обороны Украины Алексея Резникова. Среда.
«С наступлением зимы такие теракты представляют большую опасность для населения», — добавил он.
В начале этой недели в нескольких частях Украины на юге и в Донбассе на востоке прозвучали сирены воздушной тревоги.
Удары России последовали за бомбардировками, повредившими ее ценный мост через Керченский пролив, который соединяет материковую часть России с Крымом (который она незаконно аннексировала в 2014 году) и используется для снабжения ее войск на юге Украины.
Киев не взял на себя ответственность за нападение, но это не помешало Москве нанести серию ударов по объектам критической инфраструктуры и гражданским объектам, включая жилые дома, образовательные центры и другие общественные места.
По словам министра социального и регионального развития Украины Алексея Чернышова, только во время обстрелов со стороны России в понедельник были повреждены 10 тепловых электростанций и 19 электроподстанций, а также 54 жилых дома.
«Сотни тысяч украинцев остались без воды, электричества и тепла, а средняя температура в Украине сейчас составляет 45 градусов по Фаренгейту (около 7 градусов по Цельсию)», — сказал он в обращении к сессии Атлантического совета в среду.
Всего с 3 октября в результате российской оккупации повреждено 527 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения. «Я и моя команда сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры как можно скорее… однако у нас нет ресурсов», — сказал он.
Чернышов сказал, что Украине нужны четыре конкретные вещи, чтобы пережить эти «трудные времена»: мобильные водоочистные сооружения, мобильные тепловые электростанции, дизельные или газовые генераторы и альтернативные виды топлива. По его словам, потребность в этих вещах «растет по мере того, как мы говорим».
Украина приостановила экспорт электроэнергии в ЕС в начале этой недели (начиная с июля), и правительство призвало украинцев ограничить потребление энергии, особенно в часы пик.
Запланированное место назначения
Россия открыто признает, что нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины. Во вторник Минобороны России выпустило военную сводку В Телеграме В нем говорится, что его силы продолжают наносить «массированные» удары «с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы военного управления и энергетики Украины».
Украина резко раскритиковала нападение России на энергетические объекты, а президент Владимир Зеленский в понедельник заявил, что пострадали энергетические объекты по всей стране и что Россия хотела посеять «панику и хаос».
Во вторник, после серии ударов по таким объектам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что такие действия являются «преднамеренными военными преступлениями и направлены на создание невыносимых условий для гражданского населения — стратегия России, запланированная на несколько месяцев».
Электроподстанция была разрушена в результате ракетного удара России в Харькове на северо-востоке Украины.
Будущий выпуск | Будущий выпуск | Хорошие картинки
По состоянию на четверг на этой неделе национальный сетевой оператор Украины заявил, что электричество в стране почти полностью восстановлено. Однако национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы должным образом наладить поставки.
«Сотрудники «Укрэнерго» устали, но очень довольны, потому что восстановили электроснабжение после крупнейшей в истории мира атаки на энергосистему независимой страны», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.
Украинагро заявила, что атаки России были крупнейшими такого рода в современной истории. «До Второй мировой войны не было таких передовых энергосистем, а после Второй мировой войны не было таких масштабных военных атак на энергетическую инфраструктуру».
Энергооператор также предупредил, что хотя утраченное электроснабжение можно восстановить, «это не значит, что мы восстановили все, что было разрушено и повреждено».
«Мы нашли способы обеспечить электричеством, но предстоит еще много работы», — предупредил он, призвав украинцев разумно использовать электроэнергию, особенно в часы пик утром и вечером.
Отмечается, что 700 энергетиков «Укрэнерго» в 40 ремонтных бригадах круглосуточно работают над восстановлением сетей. «Пожалуйста, сделайте им одолжение — не включайте слишком много и не используйте слишком много приборов одновременно», — добавил он.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».