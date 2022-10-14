Россия пытается перекрыть подачу воды и электричества украинцам

Пожарная машина стоит перед горящей электроподстанцией во время тушения пожара в Харькове, Украина, 11 сентября 2022 года. Два человека погибли при попадании ракеты в электроподстанцию ​​на окраине Харькова. В результате попадания двух российских крылатых ракет в 20:00 в городе прогремели взрывы, разрушено административное здание, загорелись трансформаторы. Весь город погрузился во тьму примерно на четыре часа.

На этой неделе Украина столкнулась с российскими ракетными атаками на свою энергетическую инфраструктуру, что привело к повсеместному отключению воды и электричества, повреждению ее коммуникационной сети и отключению электроэнергии в городах по всей стране.

Они затронули сотни тысяч украинцев, и такие атаки, а также возможность нападения на критически важную инфраструктуру России делают мирных жителей более уязвимыми по мере приближения зимы.

«По последним данным, которые у нас есть, около 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено, и правительство делает все возможное, чтобы быстро восстановить все это», — сказал CNBC Юрий Зак, советник министра обороны Украины Алексея Резникова. Среда.

«С наступлением зимы такие теракты представляют большую опасность для населения», — добавил он.

В начале этой недели в нескольких частях Украины на юге и в Донбассе на востоке прозвучали сирены воздушной тревоги.

Удары России последовали за бомбардировками, повредившими ее ценный мост через Керченский пролив, который соединяет материковую часть России с Крымом (который она незаконно аннексировала в 2014 году) и используется для снабжения ее войск на юге Украины.

Киев не взял на себя ответственность за нападение, но это не помешало Москве нанести серию ударов по объектам критической инфраструктуры и гражданским объектам, включая жилые дома, образовательные центры и другие общественные места.

По словам министра социального и регионального развития Украины Алексея Чернышова, только во время обстрелов со стороны России в понедельник были повреждены 10 тепловых электростанций и 19 электроподстанций, а также 54 жилых дома.