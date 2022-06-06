Телескоп «Спектр-Рентген-Гамма», запущенный в 2019 году на ракете «Протон», является самой важной космической научной миссией, которую Россия построила и запустила с момента распада Советского Союза более трех десятилетий назад.

1,2-тонный космический аппарат «Спектр-РГ», расположенный примерно в 1,5 миллионах километров от Земли на гало-орбите, представляет собой сложную рентгеновскую обсерваторию, предназначенную для обнаружения и картографирования скоплений галактик, а также сверхмассивных черных дыр. Концепция космического корабля возникла во времена Советского Союза, но, как и многие другие крупные космические проекты, она была отложена во время распада Советского Союза.

Российская космическая компания «Роскосмос» в конце концов подхватила эту идею и стала партнером немецкого космического агентства DLR в выполнении миссии. Согласно плану, Россия построит и запустит космический корабль «Спектр-РГ», а базирующийся в Германии Институт внеземной физики им. Макса Планка спроектирует и создаст базовый прибор на борту под названием eROSITA. Этот инструмент провел свои первые наблюдения в конце 2019 года и был предназначен для семилетнего исследования.

Все шло хорошо до неспровоцированного вторжения России в Украину в начале этого года. В рамках ответа Запада на эту агрессию Германия предприняла шаг к прекращению сотрудничества с Россией по телескопу «Спектр-РГ». во времяeROSITA завершила четыре из восьми «всеобъемлющих» опросов и была переведена в безопасный режим.

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Но теперь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пора перезапускать eROSITA. Отчет Немецкой волны Рогозин сделал следующие заявления во время российского телешоу:

Мне было поручено начать работы по восстановлению немецкого телескопа в систему Спектр-РГ, чтобы он работал с российским телескопом. Несмотря на требование Германии закрыть один из двух телескопов «Спектр-РГ», российские специалисты настаивают на продолжении его работы. Роскосмос примет соответствующие решения в ближайшее время. Они — люди, принявшие решение закрыть телескоп, — не имеют морального права останавливать этот поиск человечества только потому, что их профашистские взгляды близки нашим врагам.

Немецкие официальные лица заявили, что перезапуск научного прибора без их сотрудничества может повредить телескоп.

Этот шаг стал еще одним разрушительным актом Рогозина, который был видным сторонником войны президента России Владимира Путина против Украины. Источники предположили Ars, что действия Рогозина были рассчитаны на то, чтобы угодить Путину, и что он был готов пожертвовать сотрудничеством в космосе, чтобы показаться своему начальнику «сильным».

После распада Советского Союза в России наблюдается неуклонное сокращение космического бюджета. Почти все новые гражданские космические проекты стали результатом сотрудничества с западными партнерами, включая Международную космическую станцию, «Спектр-РГ» и ряд других проектов. Сжигая эти мосты с западными странами, которые хотят сотрудничать с Россией из-за технических знаний ее рабочей силы, Россия обеспечивает большую изоляцию в космосе.

Телескоп «Спектр-РГ» должен был вывести российских ученых на передний план в области рентгеновской астрономии, но теперь он, вероятно, послужит еще одним предостережением о партнерстве с Путиным.