Россия разбила пьедестал почета на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме – спорт

ТАСС, 27 марта. Российская фигуристка Анна Щербакова, победившая в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, Швеция.

16-летняя бегунья имеет оценку 233,17 за два выступления (81,00 + 152,17).

Второе и третье места заняли Елизавета Токтамышева, набравшая 220,46 балла (78,86 + 141,60), и Александра Трусова, набравшая 217,20 (64,82 + 152,38) соответственно.

Впервые в истории трое россиян подняли весь пьедестал почета на чемпионате мира среди женщин в одиночном разряде. Раньше это удавалось российским спортсменам только в парных соревнованиях (1969, 1988).

Россиянкам удалось сохранить максимальную квоту на предстоящие Олимпийские игры. Трое спортсменов будут представлять Россию в Пекине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены из России выступают в составе команды Федерации фигурного катания России (ФСР). На церемонии награждения вместо государственного гимна прозвучала партия из фортепианного концерта № 1 П. Чайковского.

В четверг россиянки Анастасия Мишина и Александр Галиамов завоевали золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзу.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 27 марта.

В субботу сноубордисты поборются за медали в соревнованиях по танцам на льду.