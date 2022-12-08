Россия размещает ракетные установки на атомной электростанции

В четверг украинские официальные лица объявили, что российские войска установили несколько ракетных установок на Запорожской атомной электростанции Украины, что вызвало опасения, что крупнейшая в Европе атомная электростанция может быть использована в качестве базы для обстрела украинской территории и увеличения радиации. опасности.
Украинская атомная энергетическая компания «Энергоатом» заявила в своем заявлении, что российские войска, оккупировавшие станцию, разместили несколько ракетных установок «Град» возле одного из ее шести ядерных реакторов. В нем говорилось, что наступательные комплексы размещены в новых «защитных сооружениях», тайно построенных русскими, «с нарушением всех условий ядерной и радиационной безопасности».
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