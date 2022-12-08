Россия размещает ракетные установки на атомной электростанции

В четверг украинские официальные лица объявили, что российские войска установили несколько ракетных установок на Запорожской атомной электростанции Украины, что вызвало опасения, что крупнейшая в Европе атомная электростанция может быть использована в качестве базы для обстрела украинской территории и увеличения радиации. опасности.

Украинская атомная энергетическая компания «Энергоатом» заявила в своем заявлении, что российские войска, оккупировавшие станцию, разместили несколько ракетных установок «Град» возле одного из ее шести ядерных реакторов. В нем говорилось, что наступательные комплексы размещены в новых «защитных сооружениях», тайно построенных русскими, «с нарушением всех условий ядерной и радиационной безопасности».

Заявление не может быть проверено независимо.

Реактивные системы залпового огня Советского Союза способны запускать ракеты на дальность до 40 километров (25 миль), и «Энергоатом» заявил, что они могут позволить российским силам нанести удар по противоположному берегу Днепра, поскольку каждая сторона почти ежедневно обвиняет другую. обстрел городов Никополь и Мерганец. Завод расположен в регионе юга Украины, незаконно аннексированном Кремлем.

Запорожский вокзал с первых дней войны находился под контролем России. Россия и Украина обвиняют друг друга в бомбардировке станции и риске радиоактивных выбросов. Хотя риск ядерного расплавления значительно снизился благодаря остановке всех шести реакторов, эксперты заявили, что выброс опасной радиации все еще возможен. Реакторы были остановлены, потому что продолжались боевые действия, отключившие внешние источники питания, необходимые для работы систем охлаждения реактора и других систем безопасности.

Международное агентство по атомной энергии, контрольный орган Организации Объединенных Наций в ядерной области, направило на завод инспекторов и пытается убедить обе стороны конфликта согласиться на создание вокруг него демилитаризованной зоны. Агентство не сразу ответило на просьбу прокомментировать сообщение об установке «Град». Ранее Украина обвиняла россиян в наличии на заводе тяжелого вооружения. Кремль заявил, что ему необходимо сохранить контроль над заводом, чтобы защитить его от предполагаемых украинских атак.

С новым вниманием к ставкам в Запорожье в войне, которая тянется последние девять месяцев, Кремль посылает новые сигналы о том, как положить ей конец. В четверг она заявила, что прекращение военного конфликта зависит от президента Украины, сославшись на условия, которые Киев неоднократно отвергал, а президент России Владимир Путин пообещал продолжать боевые действия, несмотря на критику Запада.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: «(Украинский президент Владимир) Зеленский знает, когда это может закончиться. Это может закончиться завтра, если он захочет».

Война на Украине привела к ухудшению отношений между Россией и большинством стран мира, но в некоторых областях продолжается ограниченное сотрудничество, например, в обмене пленными. В четверг в результате драматического обмена, который готовился в течение нескольких месяцев, Россия освободила американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер, а США освободили заключенного в тюрьму российского торговца оружием.

Кремль давно заявил, что Украина должна принять условия России по прекращению боевых действий. Он потребовал, чтобы Киев признал Крым — украинский полуостров, незаконно аннексированный Москвой в 2014 году — частью России, а также признал другие территориальные приобретения Москвы в Украине.

Зеленский и другие украинские официальные лица неоднократно отвергали эти условия, заявляя, что война закончится, когда оккупированные территории будут восстановлены или российские войска покинут их.

Признавая, что для достижения своих целей в конфликте требуется больше времени, чем он ожидал, Путин заявил в среду, что боевые действия на Украине «могут стать длительным процессом», назвав территориальные приобретения Москвы «важным результатом для России».

Во время телефонной конференции с журналистами Песков заявил, что Москва не стремится захватить новую территорию, а попытается восстановить контроль над территориями на Украине, от которых она отказалась всего через несколько недель после поспешного присоединения их к России на референдуме, что Украина и Запад отвергают. Незаконное солнце. После предыдущего вывода войск из Киевской и Харьковской областей в прошлом месяце российские войска покинули город Херсон и часть Херсонской области, одной из четырех незаконно аннексированных областей Украины.

В четверг Путин пообещал достичь заявленных целей в Украине независимо от реакции Запада.

«Все, что нам нужно сделать, это сделать ход, и по всей вселенной будет много шума, болтовни и крика. Это не помешает нам выполнять боевые задачи», — сказал Путин.

Он назвал российские удары по украинской энергетической и другой ключевой инфраструктуре законным ответом на взрыв 8 октября грузовика с бомбой на главном мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, и другие атаки, которые, по утверждению Кремля, были совершены Украиной. Путин также сослался на действия Украины по прекращению подачи воды в регионы на востоке Украины, контролируемые Россией.

«Сейчас много шума о наших ударах по энергетической инфраструктуре», — сказал Путин на встрече с солдатами, награжденными высшей медалью страны. «Да, мы это делаем. Но кто это начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто взорвал линии электропередачи от Курской АЭС? Кто не подает воду в Донецк?»

В то время как украинские официальные лица не стали брать на себя ответственность за нападения, украинские официальные лица приветствовали их выводы и указали на причастность Украины.

Продолжаются ожесточенные бои, в основном в районах, аннексированных Россией. В офисе Зеленского заявили, что в среду на Украине погибли 11 мирных жителей.

Донецкая область стала эпицентром последних боев. Украинские официальные лица заявили, что российская артиллерия обстреляла город Ямпель во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям. Официальные лица заявили, что здания были повреждены в Корачеве, в 35 км к западу от областного центра Донецка.

Бомбардировкам подверглись более десятка городов и сел региона, в том числе город Бахмут, который остался в руках украинцев, несмотря на цель Москвы захватить полностью аннексированный Донбасс на границе с Россией.

В других разработках:

— Международный комитет Красного Креста сообщил, что его представители впервые посетили украинских военнопленных, удерживаемых российскими войсками. Посещались и русские военнопленные. Красный Крест проверил состояние заключенных, передал им книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплые вещи, связался с их родственниками.

— Губернатор региона сообщил, что российский корабельный ЗРК сбил беспилотник в районе Севастополя, где базируется Черноморский флот России. С начала войны было совершено несколько атак на Севастополь, расположенный в Крыму, и на Черноморский флот.

— Российские официальные лица заявили, что украинские силы бомбили Белгородскую область, граничащую с Украиной. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате бомбардировки повреждены линии электропередач в Яковлево, в 50 км от границы с Украиной. Хотя Гладков не сообщил о жертвах или жертвах, местный новостной канал Telegram сообщил, что на военной базе вспыхнул пожар, в результате которого несколько российских военнослужащих погибли или получили ранения. Украинские официальные лица придерживались политики не комментировать трансграничные нападения.

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Юрасс Кармано внес свой вклад из Таллинна, Эстония.

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