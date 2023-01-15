Россия разрабатывает новый план действий в чрезвычайных ситуациях для экипажа поврежденного космического корабля.

Новая капсула не состыкуется с Международной космической станцией до 22 февраля.

Новый план, разработанный на случай чрезвычайной ситуации до этого

Американский астронавт Рубио переходит на борт SpaceX Crew Dragon

Двум россиянам придется вернуться на «Союз» с утечкой охлаждающей жидкости

14 января (Рейтер) — Российское космическое агентство «Роскосмос» объявило в субботу о новых планах на случай непредвиденных обстоятельств для экипажа из трех человек в поврежденной капсуле, пристыкованной к Международной космической станции, заявив, что американский член тройки вернется на Землю на отдельном корабле SpaceX. если необходимо. Эвакуация в ближайшие несколько недель.

В капсуле «Союз МС-22», которая служит спасательной шлюпкой для экипажа, в прошлом месяце произошла утечка охлаждающей жидкости после того, как в нее попал небольшой метеорит — маленькая частица космического камня, пробившая небольшую дыру и вызвавшая повышение температуры внутри.

Российское космическое агентство «Роскосмос» и НАСА заявили на этой неделе, что в следующем месяце будет запущен новый космический корабль «Союз МС-23», который доставит астронавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и американского астронавта Фрэнка Рубио. Но он не состыкуется с Международной космической станцией до 22 февраля.

В субботу Роскосмос заявил, что из-за возможности ранней чрезвычайной ситуации кресло Rubio было перенесено с МС-22 на космический корабль SpaceX Crew Dragon, который также пристыкован к Международной космической станции.

«В случае необходимости экстренной эвакуации Франсиско Рубио вернется на Землю на (экипаже «Дракона»), а астронавты Роскосмоса (вернутся) на борту «Союза МС-22», — добавила она.

«Будет безопаснее высадить двух космонавтов вместо трех, так как это поможет снизить температуру и влажность корабля «Союз МС-22».

Миссия должна была завершиться в марте, но теперь планируется продлить ее на несколько месяцев и доставить троих домой на борту МС-23. Последний должен был принять трех новых членов экипажа в марте, но вместо этого в следующем месяце будет запущен пустым для стыковки с Международной космической станцией.

В настоящее время на орбитальной станции находятся еще четыре члена экипажа — еще два от НАСА, третий российский космонавт и японский астронавт, все они прибыли в октябре на борту капсулы SpaceX Crew Dragon.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами были отравлены вторжением Москвы в Украину, но две страны продолжают тесно сотрудничать на Международной космической станции, орбитальной лаборатории на высоте 250 миль (400 километров) над Землей, которая постоянно занята в течение двух десятилетий. .

Однако Россия заявила, что планирует отказаться от старого проекта после 2024 года и запустить собственную станцию.

(Отчетность Марка Тревельяна) Редактирование Томаша Яновски

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