Россия разрабатывает новый план действий в чрезвычайных ситуациях для экипажа поврежденного космического корабля.

Российское космическое агентство «Роскосмос» в субботу объявило о новых планах на случай непредвиденных обстоятельств. Три поврежденные капсулы экипажа состыковались с Международной космической станциейзаявив, что американский член трио вернется на Землю на отдельном корабле SpaceX, если им потребуется эвакуироваться в ближайшие несколько недель.

Капсула «Союз МС-22», которая служит спасательной шлюпкой для экипажа, Это вызвало утечку охлаждающей жидкости в прошлом месяце после удара микрометеорита. — маленькая частица космического камня, которая произвела Небольшое отверстие вызвало повышение температуры внутри.

Российское космическое агентство «Роскосмос» и НАСА заявили на этой неделе, что в следующем месяце будет запущен новый космический корабль «Союз МС-23», который доставит астронавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и американского астронавта Фрэнка Рубио. Но он не состыкуется с Международной космической станцией до 22 февраля.

В субботу Роскосмос сообщил, что из-за возможности ранней чрезвычайной ситуации кресло Rubio было перенесено с МС-22 на космический корабль SpaceX Crew Dragon, который также пристыкован к Международной космической станции.

Она добавила: «Если потребуется экстренная эвакуация, Франсиско Рубио вернется на Землю на своей (экипаж Дракона) спине, а астронавты Роскосмоса (Роскосмоса) вернутся на борту «Союза МС-22». Вместо этого было бы безопаснее высадить двух астронавтов. из трех. Это поможет снизить температуру и влажность корабля «Союз МС-22».

Миссия должна была завершиться в марте, но теперь планируется продлить ее на несколько месяцев и доставить троих домой на борту МС-23. Последний должен был принять трех новых членов экипажа в марте, но вместо этого в следующем месяце будет запущен пустым для стыковки с Международной космической станцией.

В настоящее время на орбитальной станции находятся еще четыре члена экипажа — еще два от НАСА, третий российский космонавт и японский астронавт, все они прибыли в октябре на борту капсулы SpaceX Crew Dragon.

Отношения между Россией и США были отравлены вторжением в Москву Украина Но две страны продолжают тесно сотрудничать на Международной космической станции, орбитальной лаборатории на высоте 250 миль (400 километров) над Землей, которая постоянно занята в течение двух десятилетий.

Однако Россия заявила, что планирует отказаться от старого проекта после 2024 года и запустить собственную станцию.