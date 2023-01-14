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Россия разрабатывает новый план действий в чрезвычайных ситуациях для экипажа поврежденного космического корабля.

15 января, 2023
Marfa Fedoroa

Поток частиц, которые, по словам НАСА, представляют собой жидкость и, возможно, охлаждающую жидкость, вытекает из космического корабля «Союз» Международной космической станции, вынуждая двух российских космонавтов отложить запланированный плановый выход в открытый космос 14 декабря 2022 года (НАСА ТВ)

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Российское космическое агентство «Роскосмос» объявило в субботу о новых планах на случай непредвиденных обстоятельств для экипажа из трех человек из поврежденной капсулы, пристыкованной к Международной космической станции, заявив, что американский член трио вернется на Землю на отдельном корабле SpaceX, если им нужно будет эвакуироваться в следующем несколько недель.

В капсуле «Союз МС-22», которая служит спасательной шлюпкой для экипажа, в прошлом месяце произошла утечка охлаждающей жидкости после того, как в нее попал небольшой метеорит — маленькая частица космического камня, пробившая небольшую дыру и вызвавшая повышение температуры внутри.

Российское космическое агентство «Роскосмос» и НАСА заявили на этой неделе, что в следующем месяце будет запущен новый космический корабль «Союз МС-23», который доставит астронавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и американского астронавта Фрэнка Рубио. Но он не состыкуется с Международной космической станцией до 22 февраля.

В субботу Роскосмос заявил, что из-за возможности ранней чрезвычайной ситуации кресло Rubio было перенесено с МС-22 на космический корабль SpaceX Crew Dragon, который также пристыкован к Международной космической станции.

«В случае необходимости экстренной эвакуации Франсиско Рубио вернется на Землю на (экипаже «Дракона»), а астронавты Роскосмоса (вернутся) на борту «Союза МС-22», — добавила она.

«Будет безопаснее высадить двух космонавтов вместо трех, так как это поможет снизить температуру и влажность корабля «Союз МС-22».

Миссия должна была завершиться в марте, но теперь планируется продлить ее на несколько месяцев и доставить троих домой на борту МС-23. Последний должен был принять трех новых членов экипажа в марте, но вместо этого в следующем месяце будет запущен пустым для стыковки с Международной космической станцией.

В настоящее время на орбитальной станции находятся еще четыре члена экипажа — еще два от НАСА, третий российский космонавт и японский астронавт, все они прибыли в октябре на борту капсулы SpaceX Crew Dragon.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами были отравлены вторжением Москвы в Украину, но две страны продолжают тесно сотрудничать на Международной космической станции, орбитальной лаборатории, расположенной на высоте 250 миль над Землей, которая постоянно занята в течение двух десятилетий.

Однако Россия заявила, что планирует отказаться от старого проекта после 2024 года и запустить собственную станцию.

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