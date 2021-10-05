Инициатива возникла после того, как 18-летний студент Пермского государственного университета в прошлом месяце застрелил шесть человек в ходе последнего количества обстрелов в кампусе за последние годы.

В понедельник Россия заявила, что разработала программное обеспечение для мониторинга социальных сетей, чтобы помочь властям предотвратить нанесение молодыми людьми вреда себе и другим, но критики говорят, что это можно использовать для подавления инакомыслия.

Российское агентство по делам молодежи «Росмолодеж» сообщило, что неправительственная организация, основанная в 2018 году по указу президента Владимира Путина, разработала программу, которая может «быстро отслеживать распространение деструктивных субкультур среди молодежи».

«Система используется для отслеживания обрыва русскоязычного сегмента популярных социальных сетей», – сказал Розмолудий в заявлении AFP.

Розмолудуз добавил, что Центр изучения и мониторинга сети молодежной среды также разработал отдельную систему под названием «Ангел.Деструктив» для мониторинга телекоммуникационных сетей и Интернета.

Она добавила, что программа предупреждает власти об информации, которая побуждает «детей и молодежь к действиям, представляющим угрозу для их жизни», а также о «признаках смертельных случаев отрицательного отклонения от нормы».

По словам Росмолудиоса, НПО уже предоставляет правоохранительным органам информацию «о намерении совершить противоправные или антиобщественные действия».

Российские торговые газеты РБК и Ведомости сообщили в прошлом месяце, что правительство выделило более 1,5 миллиарда рублей (20 миллионов долларов 17 миллионов евро) на разработку подобной системы.

Саркис Дарбинян, юрист неправительственной организации “Роскомсвобода”, занимающейся цифровыми правами, сказал, что программа автоматизирует “подавление онлайн-активности”, назвав это “очень серьезной угрозой свободе выражения мнения”.

«Весьма сомнительно, что конечная цель будет достигнута, но эта система может создать проблемы для многих пользователей и активистов».

По его словам, это создает «серьезную опасность для свободы людей, которые выражают свое мнение против правительства».

В последние годы российское правительство под предлогом защиты несовершеннолетних и борьбы с экстремизмом контролировало российскую часть Интернета и начало развивать так называемый суверенный Интернет.

Власти обвиняют иностранное влияние в стрельбе в школах, заявляя, что молодые россияне сталкивались с аналогичными атаками в Интернете и на телевидении в США и других странах.