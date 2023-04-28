Россия расправляется со многими правозащитными группами, совершая обыски в домах активистов

ТАЛЛИНН, Эстония — Российские власти расправились с несколькими правозащитными группами, приказав одной закрыться и совершив набеги на дома защитников другой — последние шаги в кризисе, который обострился до беспрецедентного уровня с тех пор, как Кремль ввел войска в Украину.

Полиция в пятницу провела обыски в домах трех адвокатов из Правозащитной группы, выступающей против пыток, и организации Legal Aid, выступающей против пыток.

В онлайн-заявлении группы говорится, что рейды в Нижнем Новгороде, крупном городе на западе России, проводились в рамках ранее проведенного уголовного расследования. В заявлении говорится, что никаких других подробностей не было предоставлено из-за безопасности людей, которым помогала команда.

В четверг суд в Москве постановил закрыть центр «Сова», ключевую неправительственную организацию, занимающуюся мониторингом расизма и ксенофобии в России, а также обеспечить соблюдение законов о борьбе с экстремизмом.

Власти обвинили его в нарушении юридической регистрации в Москве путем участия в мероприятиях за пределами российской столицы.

Ранее в этом году за такое же нарушение была закрыта старейшая в России франчайзинговая группа — Московская Хельсинкская группа.

В заявлении после судебного заседания Центр «Сова» отверг обвинения и пообещал обжаловать приговор, тем временем продолжая свою работу.

Действия против группы вызвали критику на Западе.

Представитель правительства Германии Кристиан Хоффманн заявил, что репрессии внутри России, похоже, усилились параллельно с нападением на Украину.

«Это закрытие дополняет печальный список важных неправительственных организаций, закрытых российским правительством, включая «Мемориал» и Московскую Хельсинкскую группу», — сказал Хоффман.

«Это факт, что в России нет свободы слова», — сказал он журналистам в Берлине.

Хоффман обвинил группу в «постоянном поиске новых причин для продления» тюремного срока лидера оппозиции Алексея Навального, которому в ближайшие недели предстоит новый судебный процесс по обвинению в терроризме.

По его словам, политик, который уже отбывает девятилетний тюремный срок, может быть приговорен к пожизненному заключению, если его признают виновным в терроризме.

46-летний Навальный был арестован в январе 2021 года, когда он вернулся в Москву после выздоровления в Германии от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвинил Кремль.

Первоначально он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за нарушение условно-досрочного освобождения. В прошлом году он был приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду. В настоящее время он содержится в тюрьме строгого режима в 250 км к востоку от Москвы.

Хоффман призвал Россию обеспечить, чтобы Навальному была оказана необходимая медицинская помощь, «несмотря на то, что его здоровье явно ухудшалось», — об этом недавно сообщили его союзники.

На вопрос, предложит ли Германия снова убежище Навальному, если он сможет вернуться в Германию, он ответил: «Я уверен».

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