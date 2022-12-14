Россия расправляется с крипто-майнерами, занимающимися майнингом в жилых районах

По словам высокопоставленного чиновника Министерства энергетики, российские власти в настоящее время преследуют майнеров, которые добывают криптовалюту, используя субсидированную электроэнергию для населения. Энергетики стараются отследить их возросшее потребление и перевести его на бизнес-тарифы.

Криптовалютные майнеры-любители в России находятся под давлением, несмотря на отсутствие регулирования домашнего майнинга

Электрораспределительные компании в России начали выявлять улучшенные майнинговые фермы в жилых домах в связи с ростом энергопотребления и перегрузкой сетей на подстанциях, сообщил российской прессе заместитель Минэнерго Павел Сникарс.

Правительственный чиновник сказал Daily «Известия» преследуют «горняков-нелегалов». Хотя добыча криптовалюты еще не регулируется и такая деятельность прямо не запрещена, коммунальные службы могут доказать в суде, что эти потребители не используют электроэнергию для бытовых нужд.

Юристы, опрошенные газетой, заявили, что на сегодняшний день по крайней мере в 10 случаях поставщикам удалось преодолеть разрыв между льготными ставками для широкой публики и более высокими ставками, которые платят предприятия.

Когда повышенное энергопотребление вызывает у них подозрения, коммунальные предприятия сначала отправляют инспектора для проверки и выставления нового счета на основе стоимости электроэнергии, используемой в коммерческих целях, пояснил Сникарс. В конечном итоге они могут попытаться доказать свои претензии в суде.

Дистрибьютор электроэнергии «Иркутскэнергосбыт» в богатом энергоресурсами Иркутске, известном как «горнодобывающая столица России», одним из первых решит эту проблему в 2021 году. Отчет В августе этого года криптомайнеры в сибирском регионе, начиная всего с $0,01 за кВтч в сельской местности, уже выплатили 100 млн рублей штрафов (почти $1,7 млн ​​на тот момент).

Главная Майнинг криптовалют вызвал проблемы с электроснабжением в некоторых регионах

Павел Сникерс Опубликовано На прошлой неделе в России ожидался значительный рост доли майнеров криптовалюты в общем потреблении электроэнергии. Он подчеркнул, что майнинг в домашних условиях является большой проблемой в некоторых районах, где инфраструктура не способна справиться с нагрузкой, и что энергетические компании предпринимают шаги для обеспечения надежного снабжения других пользователей.

Российскому майнингу криптовалюты требуется около 1,7 гигаватт электроэнергии, из которых 50–60% используется промышленным сегментом рынка, по словам Олега Озиенко, директора по связям с государственными органами BitDriver, одного из крупнейших операторов майнинг-ферм в России.

Одним из направлений деятельности, связанной с криптовалютой, которое российское правительство хочет легализовать и регулировать, является использование конкурентных преимуществ страны для отрасли, таких как дешевые энергоресурсы и холодный климат.

В ноябре группа депутатов Подано Законопроект с нижней палатой парламента, предназначенный для регулирования чеканки цифровых валют, таких как биткойн, путем внесения поправок в действующий закон страны о «цифровых финансовых активах». Закон был поддержан Банком России и, как ожидается, будет принят до конца года.

Считаете ли вы, что домашний майнинг криптовалюты станет в будущем дополнительным источником дохода для простых россиян? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев, журналист из технически подкованной Восточной Европы, любит цитату Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, и более того, я есть». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.



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