Россиян, которые изучают проблемы, с которыми сталкиваются военные, космическое агентство и службы безопасности страны, и сообщают о них, а также миллионы людей, которые служат в этих агентствах, теперь могут быть названы иностранными агентами, поскольку Россия расширяет ограничения для своих граждан из-за противоречивого мнения. закон.

Главная служба безопасности России имеет опубликовано Исчерпывающий список тем из 60 пунктов, которые могут привести к тому, что люди, которые поделятся сообщениями о физическом насилии или официальной коррупции в социальных сетях, будут добавлены в быстро растущий реестр «иностранных агентов», которые должны подавать исчерпывающие финансовые отчеты и сталкиваются с ограничениями.

Список, опубликованный ФСБ, российским разведывательным и правоохранительным органом, включает сбор информации о военных закупках, сообщение о финансовых проблемах в российском космическом агентстве Роскосмос, раскрытие информации о моральном состоянии солдат и прошлом военном опыте, а также результаты расследований злоупотреблений в военные, службы безопасности и разведки.

Список явно предназначен для того, чтобы скрыть скандалы, которые разразились вокруг огромного военно-промышленного комплекса страны в последние годы, чему способствовало распространение смартфонов с камерой и доступность большого количества личных данных на нелегальных черных рынках. .

Эти открытия варьируются от выявления токсинов Солсбери как сотрудников российской военной разведки до раскрытия российского зенитного оружия, доставленного в Украину до того, как был сбит MH17, до коррупционных скандалов с закупками продовольствия и сообщений об экспериментальной подводной лодке, которая впоследствии затонула. В Роскосмос сообщили о смертельном пожаре и повсеместной коррупции.

Россия заявила, что ее ограничения для “иностранных клиентов” просто отражают ограничения других стран, особенно Соединенных Штатов. Но закон явно превратился в дубинку, которую можно использовать против нелояльных СМИ и других местных критиков, у которых мало, если вообще есть, связи с иностранным правительством.

Новый список ФСБ станет тревожным сигналом для российских журналистов и мыслителей, которые сосредоточены на вооруженных силах и регулярно публикуют отчеты о планировании, закупках, разработке вооружений и других аспектах российской оборонной политики. Это также могло бы угрожать аналогичным обозначением для обычных россиян, которые публикуют личные аккаунты или фотографии, показывающие большие передвижения войск, как это произошло перед российскими военными подкреплениями на границе с Украиной этой весной.

Считается, что никакая информация не содержит государственной тайны, но ее получение иностранным правительством или организацией, возможно, путем публикации в Интернете, может рассматриваться как основание для назначения «иностранного агента». После того, как вы внесете человека в список, процесс удаления этого человека еще не будет.