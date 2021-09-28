Россия рассматривает возможности и инфраструктурные инвестиции в Нигерию как бизнес – Нигерия – The Guardian Nigeria News – Нигерия и мировые новости

• Осинбаджо принимает делегацию и приветствует возможность увеличения торговли

Российские инвесторы проявили интерес к инвестированию в жизненно важные секторы экономики Нигерии.

Они дали сигнал вчера в The Dome в Абудже перед открытием сегодня Нигерийско-Российской торгово-промышленной палаты (NRCCI).

Выступая на всемирной пресс-конференции, президент NRCCI Обиора Оконкво в окружении своего российского коллеги сказал, что инвесторы пользуются поддержкой Российской Федерации.

Российскую делегацию возглавил г-н Андрей Пещенко, посол по особым поручениям, президент Ассоциации экономического сотрудничества с африканскими странами.

Делегация сообщила, что текущий объем торговли между Нигерией и Россией превышает 600 миллионов долларов.

Оконкво сказал журналистам: «Наша цель – изучать, продвигать, защищать и расширять производственные и коммерческие отношения между отдельными лицами, компаниями, корпорациями, учреждениями и ассоциациями в Нигерии и России, а также предоставлять нигерийским и российским компаниям форум для контактов и обсуждений. общих интересов, информации и советов, а также сбора идей для улучшения экономических и коммерческих интересов ».

Между тем, вице-президент Йеми Осинбаджо объявил, что официальное открытие NRCCI укрепит долгосрочные отношения и возродит возможности для бизнеса.

Осинбаджо говорил, когда он принимал делегацию NRCCI во главе с Оконкво на президентской вилле в Абудже.

В состав делегации входили специальный посланник Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров и посол страны в Нигерии Алексей Шабершим.

Он сказал: «После очень длительного периода сотрудничества между нашими двумя странами, честно говоря, я был весьма удивлен, что не было нигерийско-российской торгово-промышленной палаты. Я предположил, что такой орган действительно существует. Еще не поздно сделайте что-нибудь хорошее. Сейчас самое время сделать это, особенно учитывая все экономические возможности, которые открываются перед нами ».

Ссылаясь на предыдущую встречу лидеров африканских стран и российских бизнес-менеджеров в 2019 году, Осинбаджо отметил, что взаимодействие «стало отличным знакомством с серьезным бизнесом африканских стран с Россией, и ясно, что наши главы государств, присутствовавшие на этой встрече, почувствовали, что это было уникальная возможность заняться более серьезной работой с Россией ».

Он добавил: «Было много экономических и социальных связей, особенно в области образования. Я также думаю, что было много экономических отношений, которые процветали какое-то время, и много предприятий и деловых возможностей открываются то тут, то там».

Но я считаю, что необходимо формализовать такой канал, как Торгово-промышленная палата, и владеть им. Это должно произойти, чтобы мы могли лучше опираться на то, что произошло в последние годы ».