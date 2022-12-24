Россия рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа космической станции после утечки капсулы «Союз»

Российское космическое агентство заявило, что рассматривает план «спасения» по отправке пустого космического корабля на Международную космическую станцию ​​(МКС), чтобы досрочно доставить домой трех членов экипажа после того, как капсула «Союз» запустила криогенный объект. Утечка во время пристыковки к аванпосту.

Представители Роскосмоса и НАСА заявили на пресс-конференции в четверг, что они продолжают расследовать, как на прошлой неделе в трубопроводе охлаждающей жидкости во внешнем радиаторе капсулы образовалась небольшая дыра, как раз в тот момент, когда два астронавта готовились к обычному выходу в открытый космос.

Пока не принято окончательное решение о том, каким именно способом вернуть трех членов экипажа капсулы на Землю — будь то запуск другого «Союза», чтобы забрать их, или менее вероятный вариант отправки их домой в прохудившейся капсуле без большей части охлаждающей жидкости.

На прошлой неделе Сергей Крикалев, глава пилотируемых космических программ России, заявил, что утечка могла быть вызвана ударом микрометеора. Но он и его коллеги из НАСА оставили открытой возможность других виновников, таких как отказ оборудования или столкновение небольшого фрагмента космического мусора.

Утечка 14 декабря побудила диспетчеров миссии в Москве отменить выход в открытый космос, поскольку прямая веб-трансляция НАСА показала, что из задней части космического корабля «Союз» извергается волна похожих на снег частиц.

Утечка длилась несколько часов и вылила охлаждающую жидкость из охладителя, используемого для регулирования температуры внутри кабины экипажа космического корабля.

НАСА заявило, что никому из экипажа Международной космической станции не угрожает утечка.

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин, годные к выходу в открытый космос, в сентябре вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио вылетели на Международную космическую станцию ​​на борту ныне несуществующей капсулы «Союз МС-22».

Первоначально они должны были вернуться домой на том же космическом корабле в марте, но Крикалёв и руководитель программы Международной космической станции НАСА Джоэл Монтальбано заявили, что российское космическое агентство вернёт их на Землю на две или три недели раньше, если российские космические чиновники решат запустить пустую капсулу. для экипажа, чтобы вернуть его.

Четыре других члена экипажа МКС — еще двое НАСА, третий российский астронавт и японский астронавт — вылетели на МКС в октябре на корабле SpaceX Crew Dragon, также все еще на борту, с пристыкованной к станции капсулой.

метеоритный дождь

Утечка перевернула процедуры Международной космической станции в России на ближайшие недели, приостановив все будущие выходы в открытый космос Роскосмоса, поскольку официальные лица в Москве переключили свое внимание на протекающую МС-22, спасательную шлюпку, предназначенную для трех членов экипажа, если что-то пойдет не так на борту. космическая станция. .

В четверг американские астронавты Рубио и Джош Касада без происшествий совершили семичасовой выход в открытый космос, чтобы установить новую солнечную батарею за пределами станции, сообщило НАСА.

Если МС-22 будет сочтен небезопасным для перевозки членов экипажа на Землю, другая капсула «Союз», которая должна доставить следующий российский экипаж на станцию ​​в марте, вместо этого будет «отправлена ​​в беспилотном режиме, чтобы иметь (а) медицинский корабль на борту станции, который будет служил», — сказал Крикалёв. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим полетам Роскосмоса.

Возможность отправки SpaceX резервного Dragon для восстановления экипажа не упоминалась.

Определение причины утечки может привести к принятию решений о наилучшем способе возвращения экипажа.

По словам Монтальбано, недавний метеоритный дождь Геминиды изначально предполагал возможность удара микрометеора в качестве источника, но разлив был направлен не в ту сторону, чтобы это имело место, хотя космический камень мог прийти с другого направления.

Отправка подбитого МС-22 обратно на Землю без людей на борту казалась маловероятным вариантом, учитывая жизненно важную роль, которую система охлаждения играет в предотвращении перегрева боевого отделения капсулы, которое, по словам Монтальбано и Крикалева, в настоящее время вентилируется, позволяя воздуху проходить через открытый люк. люк на Международную космическую станцию.

Ранее НАСА заявило, что температура капсулы остается «в допустимых пределах» и что недавнее испытание двигателей капсулы прошло без сучка и задоринки. Но Крикалев добавил, что если люк станции будет закрыт, температура будет быстро повышаться.

Находящаяся на высоте 250 миль (400 километров) над Землей МКС, научная лаборатория, простирающаяся на длину футбольного поля, непрерывно работала в течение двух десятилетий и управляется партнерством, возглавляемым Соединенными Штатами и Россией, в которое также входит Канада. , Япония и другие страны. 11 европейских стран.

(Репортаж Джоуи Рулетт в Вашингтоне). Монтаж Стив Горман и Аврора Эллис

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