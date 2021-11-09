Интернет-цензор России рассматривает возможность полного запрета на «девиантные» телешоу и фильмы на потоковых платформах в предложении, которое он критикует. Игроки отрасли загадочны и карательны, ежедневное дело Ведомостей упомянул Вторник.
Роскомнадзор, как сообщается, предложил одновременно внести изменения в три российских закона, регулирующих деятельность СМИ, защиту детей от вредоносного контента и запрет на показ «гей-пропаганды» несовершеннолетним.
Российские кинопрокатчики в последние годы монтировали сексуальные сцены ЛГБТ и персонажей из фильмов перед их показом в кинотеатрах. Предлагаемые правила Роскомнадзора впервые повлияют на онлайн-вещание и могут привести к К таким фильмам, как «50 оттенков серого» и шоу типа «Миллиарды», которые были заблокированы российскими интернет-провайдерами.
Сторожевой пес пытается запретить контент, показывающий «нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные извращения» — термин, который эксперты сказали «Ведомостям», включает в себя растление малолетних, зрелищность, садизм и мазохизм.
Как сообщается, глава Роскомнадзора Андрей Липов процитировал недавнюю антилиберальную проповедь президента Владимира Путина, в которой он обвинил «жестокостьЗападные страны принуждают трансгендерных детей — как основание для предполагаемого запрета вещания.
Ожидается, что Лебов представит «предложения по регулированию онлайн-кинотеатров» на пленарных дебатах по этой теме, которые состоятся 10 ноября, как сообщают «Ведомости».
Платформы, нарушающие предложенные правила, рискуют наложить штраф до 1 миллиона рублей (14 000 долларов США) и приостановить действие на 90 дней.
Действующие законы разрешают транслировать или транслировать «девиантный» контент, за исключением сексуального насилия над детьми, с возрастным рейтингом «18+».
Российские телерадиовещательные службы и юристы раскритиковали предлагаемые Роскомнадзором ограничения как слишком расплывчатые и чрезмерные.
«Применение этого правила может и будет запрещено», — сказал «Ведомостям» Виктор Чеканов, директор российской компании Megogo. «Отсутствие четких критериев для классификации информации как« способствующих отношениям и нетрадиционных сексуальных извращений »вызывает серьезные подозрения и может привести к очень плохой правоприменительной практике».
«Это правило полностью открыто для интерпретации, что позволяет злоупотреблять им на практике и добавлять практически любые его разновидности. [sexual] В списке запрещенного контента отметила Екатерина Тягай, партнер юридической фирмы Pen & Paper.
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