Интернет-цензор России рассматривает возможность полного запрета на «девиантные» телешоу и фильмы на потоковых платформах в предложении, которое он критикует. Игроки отрасли загадочны и карательны, ежедневное дело Ведомостей упомянул Вторник.

Роскомнадзор, как сообщается, предложил одновременно внести изменения в три российских закона, регулирующих деятельность СМИ, защиту детей от вредоносного контента и запрет на показ «гей-пропаганды» несовершеннолетним.

Российские кинопрокатчики в последние годы монтировали сексуальные сцены ЛГБТ и персонажей из фильмов перед их показом в кинотеатрах. Предлагаемые правила Роскомнадзора впервые повлияют на онлайн-вещание и могут привести к К таким фильмам, как «50 оттенков серого» и шоу типа «Миллиарды», которые были заблокированы российскими интернет-провайдерами.