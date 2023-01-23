Крупнейшая и богатейшая экономика региона Каспийского моря вскоре может перейти на местные валюты для торговых операций с Египтом.





в опрос Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости в понедельник, что Россия рассматривает возможность продажи пшеницы в Египет за российские рубли по отношению к доллару США.





Она отметила, что центральный банк сейчас ведет переговоры с регуляторами других стран о механизме таких взаиморасчетов.





«В качестве последнего примера могу привести только сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда рубль был оплачен. Первая ласточка прошла успешно. Мы с ними тоже начали работать над таким переходом. [Egypt]— сказал Абрамченко.





Она дошла до того, что сказала, что наибольшим спросом в этом плане пользуются крупы, растительные масла и жирные продукты.





«Последние в рублях мы пока не продаем, но работаем над этим вопросом. Для нас расчеты в рублях — один из приоритетов», — подчеркнула она.





Абрамченко отметила, что в подобных сделках в будущем будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк, что, по ее мнению, является одним из определяющих условий зерновой сделки.





Йомна Эль-Хамки, профессор экономики Университета Айн-Шамс в Каире, считает, что Египту было бы выгодно перейти на оплату импорта зерна из России в рублях, поскольку это помогло бы смягчить укрепление доллара по отношению к его национальной валюте.





«Объем торгового обмена между Египтом и Россией оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, что я считаю слабым по сравнению с размером двух стран и возможностями экономического сотрудничества». ТАСС Об этом заявила Йомна аль-Хамаки в понедельник.

Она сказала: «Это решение принесет пользу не только торговле пшеницей, несмотря на ее особое значение для Египта, но и другим не менее важным направлениям экономического сотрудничества», добавив, что импорт пшеницы в российских рублях может решить валютный кризис. резерв.





Использование национальных валют стало долгосрочным приоритетом для России, которая с 2014 года неоднократно попадала под санкции США и Евросоюза, в основном из-за конфликта на Украине.





Россия и некоторые члены Евразийского экономического совета уже используют национальные валюты для международных деловых операций. У Москвы есть соглашения об обмене валюты со странами, на которые распространяются санкции США и другие торговые ограничения, например, с Китаем и Ираном.





Россия использует свою систему для передачи финансовых сообщений (СПФС) с 2015 года, вскоре после того, как в 2014 году Запад пригрозил отключить ее от системы SWIFT. Принцип работы СПФС для России остался аналогичен принципу работы глобальной платежной системы, чтобы снизить беспокойство российских клиентов и избежать необходимо изменить свои привычки использования. Пока все кончено 440 объектов (в основном банки), в том числе более 100 нерезидентов, используют эту систему как альтернативу SWIFT.





Россия не одинока в попытках обойти Swift. Иран уже запустил самодельную систему финансовых коммуникаций, известную как себамчтобы обойти санкции США, наложенные на страну.