Россия рассматривает возможность оспаривания кандидатуры США на пост главы Всемирного банка | Бизнес и экономика

Главный представитель Москвы в банке сказал, что Россия консультируется со своими союзниками по поводу того, чтобы бросить вызов кандидату США на пост главы Всемирного банка, что может осложнить ожидаемый гладкий процесс преемственности.

Россия остается членом Всемирного банка с правом голоса, хотя банк приостановил все программы в России и Беларуси в марте прошлого года, сославшись на то, что он назвал «враждебными действиями против народа Украины» после российского вторжения.

«Список потенциальных кандидатов и консультации все еще продолжаются», — заявил агентству Reuters исполнительный директор Всемирного банка Роман Маршавин, представляющий Россию и Сирию, но не сообщил подробностей. Он сказал, что решение будет принято в Москве.

О планах России впервые сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

По словам Маршавина, он вел переговоры с другими странами о потенциальных кандидатах, в том числе о российских финансистах и ​​иностранных экономистах, бывших главах международных организаций, а также о нескольких бывших министрах финансов и главах центральных банков.

Маршавин отказался комментировать подробности сообщения ТАСС или других вовлеченных стран.

Президент США Джо Байден в прошлом месяце назначил бывшего генерального директора MasterCard 63-летнего Аджая Бангу вместо Дэвида Малпасса у руля Всемирного банка, который курирует финансирование развивающихся стран на миллиарды долларов.

Банга, который в настоящее время путешествует по Африке, заявил на прошлой неделе, что уже получил поддержку из Индии, Ганы и Кении. Он также получил положительные отзывы от Франции и Германии на встрече глав финансовых органов Группы 20 в прошлом месяце, а во вторник заручился поддержкой Бангладеш.

Министерство финансов США отказалось комментировать потенциальный вызов со стороны России.

Хотя банк будет принимать кандидатуры от других штатов до 29 марта, выдвижение Байдена подтверждает, что Панга выполнит эту роль.

Всемирный банк возглавляет выходец из Соединенных Штатов, основной акционер банка с момента его основания в конце Второй мировой войны.

Вызов со стороны России или союзной страны вряд ли изменит результат, учитывая структуру акционеров, но он может выявить эскалацию напряженности между Соединенными Штатами, западными странами и Китаем — третьим по величине акционером банка — по поводу Всемирного банка и других глобальных финансовых структур. учреждения. .